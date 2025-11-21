Primarul Vlad Oprea și prefectul Daniel Nicodim, chemați la Parchet

Primarul Vlad Oprea și prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, au fost chemați la Parchet pentru audieri în dosarele ce privesc refuzul de emitere a unui act oficial și uzurparea funcției, după revenirea controversată a edilului la Primăria Sinaia. Sursele judiciare arată că procurorii se pregătesc pentru punerea sub acuzare a celor doi oficiali.

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, și prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, au fost chemați joi, 21 noiembrie, la Parchet, în cadrul unei anchete care vizează revenirea ilegală a edilului în funcția de primar. Surse judiciare confirmă că procurorii analizează două acuzații distincte: refuzul de emitere a unui act oficial și uzurparea funcției publice. Ancheta a fost preluată de o structură specializată din Capitală, aceeași care a instrumentat și dosarul deschis anterior pe numele lui Oprea, în luna ianuarie 2025.

Potrivit acelorași surse, procurorii se pregătesc pentru punerea sub acuzare „în personam”, imediat după finalizarea audierilor. La sediul Parchetului au fost chemați și petiționarii: trei consilieri locali și un cetățean care au reclamat încălcarea atribuțiilor legale în momentul în care primarul a revenit în funcție, deși se afla sub incidența unor interdicții judiciare.

Situația juridică a lui Vlad Oprea este una complicată. Edilul s-a aflat sub interdicții judiciare timp de peste șase luni, perioadă care, conform legislației în vigoare, duce la încetarea automată a mandatului unui primar. În octombrie 2025, după expirarea unor măsuri preventive, Oprea a revenit în funcție, dar acest pas a fost contestat imediat de consilieri locali și de mai mulți cetățeni care au depus sesizări și plângeri penale.

Procurorii consideră că revenirea în funcție nu era posibilă din punct de vedere legal, deoarece încetarea mandatului intervine automat la depășirea perioadei de șase luni de interdicții. Actul administrativ de constatare pe care trebuia să îl emită Prefectura Prahova avea caracter pur formal și nu presupunea o analiză de oportunitate. În lipsa acestui act, primarul a continuat să ocupe funcția.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, este cercetat pentru abuz în serviciu și pentru complicitate la revenirea nelegală în funcție a edilului. Ancheta vizează faptul că acesta ar fi refuzat să emită Ordinul de încetare a mandatului lui Vlad Oprea, deși legea îl obliga să o facă în mod automat. Surse apropiate anchetei susțin că prefectul a ignorat solicitările consilierilor locali și nu a transmis un răspuns oficial în termenul legal, oferindu-i astfel lui Oprea posibilitatea să revină în biroul de primar.

Pentru procurori, inacțiunea prefectului reprezintă o formă directă de favorizare a revenirii edilului, într-un context în care mandatul era considerat, în mod legal, încheiat.

Primarul Vlad Oprea este anchetat pentru uzurparea funcției, infracțiune care presupune exercitarea fără drept a atribuțiilor publice. Sursele judiciare indică faptul că Oprea a semnat documente oficiale, a emis dispoziții și a participat la activitatea administrativă a primăriei după data de 17 octombrie, când mandatul său era considerat legal încetat.

În interiorul Primăriei Sinaia, situația a generat tensiuni serioase. Funcționarii au primit ordine contradictorii, iar consilierii locali au refuzat să valideze anumite dispoziții venite din partea edilului, invocând nelegalitatea șederii acestuia în funcție.

În paralel cu ancheta penală, la Tribunalul București se află în derulare o procedură de urgență inițiată de Bogdan Fălcescu, fost administrator al Transport Urban Sinaia, demis de Vlad Oprea în anul 2017. Fălcescu încearcă să obțină obligarea prefectului de a emite Ordinul de încetare a mandatului edilului și susține că instituția a refuzat în mod nejustificat să își îndeplinească atribuțiile.

Consilierii locali care au depus plângerea penală intenționează să se alăture procesului de contencios administrativ intentat de Fălcescu. Extinderea grupului de reclamanți va amplifica presiunea exercitată asupra Prefecturii Prahova.

Surse politice susțin că relația dintre prefectul Daniel Nicodim și primarul Vlad Oprea s-a deteriorat complet în ultimele săptămâni. Nicodim ar fi încetat să mai răspundă apelurilor edilului, în condițiile în care ancheta se apropie de un punct critic.

Ancheta penală se desfășoară în paralel cu procedurile din contencios administrativ, ceea ce creează o presiune dublă asupra Prefecturii și asupra edilului. Procurorii au ca miză stabilirea vinovăției pentru abuz de funcție și uzurpare a funcției publice, în timp ce judecătorii analizează legalitatea rămânerii în funcție a primarului.

Sursele judiciare arată că, în acest context, există doar două scenarii posibile:

primul – prefectul semnează Ordinul de încetare a mandatului în perioada imediat următoare al doilea – instanța de contencios administrativ decide definitiv încetarea mandatului, în următoarele luni

În ambele variante, statutul actual al primarului Vlad Oprea se apropie de o clarificare juridică.

Situația de la Sinaia este una rar întâlnită în administrația locală și poate deveni un precedent în aplicarea legislației privind încetarea mandatului aleșilor locali aflați sub măsuri preventive. Ancheta verifică dacă autoritățile au acționat cu bună credință și dacă legea a fost aplicată uniform, fără interpretări politice sau administrative.