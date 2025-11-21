Nicușor Dan: Pensiile magistraților, un test pentru Guvern. Trebuie să-și asume răspunderea în timp util

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)de a aviza săptămâna viitoare proiectul de lege privindpensiile magistraților reprezintă „un gest responsabil”. Șeful a spus că avizul CSM este esențial pentru ca Guvernul să își poată asuma răspunderea pe lege înainte de termenul-limită de 28 noiembrie.

El a mai precizat că salută explicit disponibilitatea CSM de a se pronunța rapid asupra proiectului: „Guvernul are nevoie de acest aviz pentru a-și putea asuma răspunderea în timp util. Este un gest responsabil, pe care nu pot decât să-l salut”, a spus Nicușor Dan, care a precizat că este un test pentru Guvern.

Nicușor Dan a ținut să lămurească și poziția sa în privința cuantumului pensiilor de serviciu, după ce în spațiul public au circulat informații privind un presupus procent de 75%. Nicușor Dan a spus că nu a susținut niciodată o astfel de formulă și că preocuparea sa principală vizează perioada de tranziție către pensionarea la 65 de ani:

„Eu n-am spus niciodată 75%. Ce am spus, și am spus de nenumărate ori, este că perioada de tranziție nu trebuie să fie mai mult de un an la un an. Asta se transpune în 15, 16, 17 ani”.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat miercuri în procedură de transparență decizională.

Textul propune ca pensia de serviciu să reprezinte 55% din baza de calcul determinată prin media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani de activitate, cu plafonul maxim de 70% din ultima indemnizație netă încasată.

Perioada de tranziție către vârsta standard de pensionare de 65 de ani este stabilită la 15 ani, calculul urmând să înceapă la 1 ianuarie 2026.

În ceea ce privește vechimea minimă necesară, proiectul menține pragul de 25 de ani în magistratură, dar stabilește că maximum 10 dintre aceștia pot fi constituiți din activitate într-o altă profesie juridică.

Joi, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a transmis proiectul către instanțe și parchete. Adunările generale ale magistraților vor fi convocate în 24 și 25 noiembrie, urmând ca opiniile colective să fie centralizate. După această etapă, Plenul CSM se va reuni pentru a emite avizul oficial asupra legii.

România trebuie să finalizeze până la 28 noiembrie modificările privind pensiile de serviciu ale magistraților, acest aspect fiind un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. „Neîndeplinirea țintei ar putea costa statul 231 de milioane de euro”, a declarat premierul Ilie Bolojan.