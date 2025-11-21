Nicușor Dan contrazice tabăra suveranistă: România nu mai este o remorcă a UE

Președintele Nicușor Dan a declarat la conferința „Cohesion 2027+” că România are maturitatea și expertiza necesară pentru a influența direcțiile Uniunii Europene în perioada 2028–2034, subliniind rolul activ al țării în procesul decizional european.

În deschiderea discursului, președintele Nicușor Dan a afirmat că România dispune de maturitatea și expertiza necesare pentru a fi parte reală a procesului decizional european. El a respins percepția potrivit căreia țara ar fi doar „o remorcă a UE”, subliniind că România contribuie activ la definirea politicilor comunitare.

” Mult timp, compatrioții noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a UE. Eu cred că România are în acest moment maturitatea și expertiza de a fi cu adevărat parte din procesul de decizie”, a declarat șeful statului în deschiderea discurului său.

Evenimentul, desfășurat la Hotel Sheraton, a reunit oficiali europeni, miniștri, experți în coeziune și decidenți din statele membre, într-un moment în care Uniunea Europeană deschide discuțiile privind politica de coeziune pentru perioada 2028–2034. Contextul este unul strategic pentru direcția economică și geopolitică a Europei.

Nicușor Dan a subliniat că România participă la negocierile europene într-un moment esențial, în care se stabilește strategia Uniunii pentru perioada 2028–2034, cu impact direct asupra dezvoltării naționale. Președintele a evidențiat că economia și securitatea vor domina agenda europeană în anii următori, în contextul unei competiții globale intensificate și al contestării ordinii internaționale bazate pe reguli.

Șeful statului a discutat despre fragmentarea economice din interiorul Uniunii Europene și a disparităților dintre statele membre. Nicușor Dan a avertizat că decalajele riscă să se accentueze dacă politicile de inovare nu țin cont de nivelurile diferite de dezvoltare existente în blocul comunitar.

Președintele a afirmat că extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest reprezintă o investiție în securitate, nu un act de caritate. El a subliniat necesitatea alinierii acestor state la standardele europene și a menționat sprijinul puternic al României pentru Republica Moldova.

În încheiere, șeful statului a subliniat importanța anului următor pentru definirea viitorului pe termen mediu al Uniunii Europene, invitând actorii implicați să participe activ la dezbateri. Nicușor Dan i-a felicitat pe organizatorii conferinței, inclusiv pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru desfășurarea evenimentului la București.