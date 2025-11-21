Nicușor Dan contrazice tabăra suveranistă: România nu mai este o remorcă a UE
- Andreea Răzmeriță
- 21 noiembrie 2025, 13:13
Președintele Nicușor Dan a declarat la conferința „Cohesion 2027+” că România are maturitatea și expertiza necesară pentru a influența direcțiile Uniunii Europene în perioada 2028–2034, subliniind rolul activ al țării în procesul decizional european.
Nicușor Dan spune că România este parte activă în definirea politicilor UE
În deschiderea discursului, președintele Nicușor Dan a afirmat că România dispune de maturitatea și expertiza necesare pentru a fi parte reală a procesului decizional european. El a respins percepția potrivit căreia țara ar fi doar „o remorcă a UE”, subliniind că România contribuie activ la definirea politicilor comunitare.
” Mult timp, compatrioții noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a UE. Eu cred că România are în acest moment maturitatea și expertiza de a fi cu adevărat parte din procesul de decizie”, a declarat șeful statului în deschiderea discurului său.
Evenimentul, desfășurat la Hotel Sheraton, a reunit oficiali europeni, miniștri, experți în coeziune și decidenți din statele membre, într-un moment în care Uniunea Europeană deschide discuțiile privind politica de coeziune pentru perioada 2028–2034. Contextul este unul strategic pentru direcția economică și geopolitică a Europei.
România, implicată în definirea priorităților europene pentru 2028–2034
Nicușor Dan a subliniat că România participă la negocierile europene într-un moment esențial, în care se stabilește strategia Uniunii pentru perioada 2028–2034, cu impact direct asupra dezvoltării naționale. Președintele a evidențiat că economia și securitatea vor domina agenda europeană în anii următori, în contextul unei competiții globale intensificate și al contestării ordinii internaționale bazate pe reguli.
Șeful statului a discutat despre fragmentarea economice din interiorul Uniunii Europene și a disparităților dintre statele membre. Nicușor Dan a avertizat că decalajele riscă să se accentueze dacă politicile de inovare nu țin cont de nivelurile diferite de dezvoltare existente în blocul comunitar.
Extinderea Uniunii Europene, investiție pentru securitate
Președintele a afirmat că extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest reprezintă o investiție în securitate, nu un act de caritate. El a subliniat necesitatea alinierii acestor state la standardele europene și a menționat sprijinul puternic al României pentru Republica Moldova.
În încheiere, șeful statului a subliniat importanța anului următor pentru definirea viitorului pe termen mediu al Uniunii Europene, invitând actorii implicați să participe activ la dezbateri. Nicușor Dan i-a felicitat pe organizatorii conferinței, inclusiv pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru desfășurarea evenimentului la București.
