Ludovic Orban: Am fost ca un părinte politic pentru Nicușor Dan

Ludovic Orban, fostul consilier prezindețial, a declarat joi seară, că, în locul lui Nicușor Dan, nu ar fi luat decizia președintelui. „Am fost ca un părinte politic pentru el”, a spus acesta, la un post TV.

Fostul premier și fostul lider PNL a susținut, la B1 TV, că a fost ca un „părinte politic” pentru președintele României.

„Dacă m-ar fi întrebat, în calitate de consilier prezidențial, dacă să-l demită pe Ludovic Orban, i-aș fi zis să nu-l demită. Unul, dacă te uitai la calibrul, background-ul omului. Am fost ca un părinte politic pentru el”, a mai spus acesta.

Ludovic Orban a declarat că nu crede că susținătorii președintelui sunt mulțumiți de relația bună pe care acesta o are cu Sorin Grindeanu și nici de „declarațiile echivoce despre pensiile magistraților”. „El trebuie să medieze pentru a se evita contestarea la CCR”, a mai completat acesta.

Fostul consilier prezidențial afirmă că eliberarea din funcție a fost o decizie a președintelui și spune că această hotărâre l-a surprins.

„Aparițiile publice au fost făcute la înțelegere cu președintele și pe linii de comunicare cu care am fost de acord. Faptul că am fost eliberat din funcție e o decizie a președintelui. M-a lăsat cu gura căscată, n-am avut parte de niciun reproș. Mie mi s-a părut că împărtășim o viziune comună”, a mai spus acesta.

Potrivit fostului lider PNL, Nicușor Dan nu este „încălecat” și „mereu trece prin filtrul propriei gândiri informațiile și se informează când ia decizii”.

„Eu nu cred că e încălecat, mereu trece prin filtrul propriei gândiri informațiile și se informează când ia decizii și chiar dacă sunt oameni care furnizează informații, el face numai ce crede el că e conform și just propriei gândiri. Am spus că voi continua să colaborez cu președintele pentru faptul că mă simt și eu responsabil că l-am sprijinit", a spus Ludovic Orban.