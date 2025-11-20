USR face scandal: Drulă și Voiculescu acuză PNL că „otrăvește” sondajele

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și Vlad Voiculescu, consilier al președintelui Nicușor Dan la Cotroceni, îi acuză pe liberali că folosesc sondaje „umflate” pentru a manipula opinia publică înaintea alegerilor din 7 decembrie. Reacțiile vin după publicarea unui sondaj INSCOP în care Drulă este plasat abia pe locul patru.

Potrivit datelor prezentate de INSCOP, 26,6% dintre repondenți l-ar alege pe Daniel Băluță (PSD) pentru Primăria Capitalei, 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR și PNȚCD. Cătălin Drulă (USR) apare pe locul patru, cu 11,6%. USR contestă credibilitatea sondajului, invocând diferențe majore față de alte măsurători publice.

Vlad Voiculescu a transmis, pe facebook, că PNL ar repeta un mecanism folosit, spune el, atât în 2016, cât și în 2024, în campaniile împotriva lui Nicușor Dan: „Au dat-o rău de tot în bară și în 2024: Piedone umflat la 39% (a luat 15%), Nicușor Dan dat la 30% (a luat 47%), Burduja ridicat artificial, Geoană umflat de patru ori. Asta e expertiza. Ciprian Ciucu și PNL folosesc fix tacticile murdare de anul trecut. Sondaje otrăvite, aceleași metode pe care le-au folosit contra lui Nicușor în 2016 (da, cu dl. Predoiu candidat) și 2024”

Voiculescu a mai spus că sondajul prezentat public crește artificial scorul Ancăi Alexandrescu, ceea ce ar mobiliza electoratul suveranist: „Sondajul lui Ciucu o împinge artificial pe Anca Alexandrescu și mobilizează electoratul suveranist. Exact ca operațiunea «Echilibru și Verticalitate» de anul trecut, pe care Ciucu a girat-o nu doar ca primar, ci și ca membru în stafful de campanie PNL.”

El mai a mai afirmat că, în realitate, „toate sondajele serioase, inclusiv cel comandat de HotNews, arată egalitate între Drulă, Băluță și Ciucu”, diferențele fiind „în marja de eroare”.

În finalul mesajului, Voiculescu a transmis că Bucureștiul are nevoie de „un primar cu caracter”, argumentând că Drulă ar fi „singurul dintre candidați care a demonstrat că poți avea caracter în politică în ultimii 5 ani”, în contrast cu modul în care PSD și PNL („noul USL”) au guvernat țara.

Cătălin Drulă a reacționat și el, susținând că folosirea sondajelor ar fi o strategie concertată a coaliției de guvernare pentru a controla Primăria Capitalei.

„Te vom omorî cu sondajele. Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor. Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD”, a scris și Drulă pe Facebook.

„E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan, și în 2016 cu Predoiu și în 2024 cu Burduja. E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică. Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă”, a mai spus Drulă.

În final, candidatul USR i-a cerut lui Ciucu să accepte o dezbatere publică: „Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”.