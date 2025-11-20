Sondaj INSCOP: Ciucu, primul la alegătorii mobilizați. Drulă cade la 12 la sută

Cel mai recent sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei îl plasează pe Ciprian Ciucu pe primul loc în rândul bucureștenilor mobilizați, care declară că merg sigur la vot.

Cătălin Drulă ajunge la aproximativ 12 la sută și iese din scenariile de victorie, iar competiția pentru Primăria Generală se concentrează în jurul lui Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Ancăi Alexandrescu, candidata susținută de AUR. De partea dreptei, doar Ciprian Ciucu mai rămâne cu forța necesară pentru a se bate cu PSD și cu candidata AUR.

Barometrul „Informat.ro – INSCOP Research” separă alegătorii potențiali, cei care indică o opțiune de vot, de alegătorii mobilizați, cei care spun că vin sigur la urne.

În rândul alegătorilor mobilizați, care reprezintă 62,9% din eșantion, clasamentul arată astfel: Ciprian Ciucu – 27,1%, Daniel Băluță – 24%, Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD – 21,3%, Cătălin Drulă – 12,1%.

Urmează Ana Ciceală cu 7,6%, apoi Alexandru Zidaru „Makaveli”, Eugen Teodorovici, Vlad Gheorghe și ceilalți candidați, cu procente de ordinul unu–două procente sau sub un procent.

În categoria alegătorilor potențiali, care însumează 83,6% din eșantion, ordinea este: Daniel Băluță – 26,6%, Ciprian Ciucu – 24,2%, Anca Alexandrescu – 19,1%, Cătălin Drulă – 11,6%. Pe pozițiile următoare se află Ana Ciceală – 6,5%, Alexandru Zidaru „Makaveli” și Eugen Teodorovici – câte 3,5%, Vlad Gheorghe – 1,7%, restul candidaților având scoruri foarte mici.

Distribuția scorurilor arată clar că Ciprian Ciucu are cel mai mare scor, cu 27,1%, urmat de Daniel Băluță cu 24% și de Anca Alexandrescu cu 21,3%.

Cătălin Drulă coboară spre 12% atât la alegătorii potențiali, cât și la cei mobilizați și iese din rândul candidaților cu șanse reale la Primăria Generală.

Anca Alexandrescu trece de 20% în rândul alegătorilor mobilizați și își consolidează polul din zona radicală. În acest tablou, electoratul de dreapta cu miză reală în bătălia pentru București se adună în jurul lui Ciprian Ciucu, aflat față în față cu PSD și cu candidata susținută de AUR.