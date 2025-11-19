Politica

Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei

Creatorul de conținut Taticool a realizat un interviu amplu cu Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, într-un format desfășurat în spațiul public și construit pe teme personale și administrative.

În discuția filmată pe stradă, Ciprian Ciucu a vorbit despre viața de familie, relația cu fiica sa adolescentă, opțiunea de a-și proteja familia de expunerea publică și modul în care încearcă să petreacă timp cu copilul său, în ciuda programului încărcat.

O parte a interviului a fost dedicată problemelor cu care se confruntă părinții în București: accesul la creșe și grădinițe, programele „școală după școală”, siguranța fetelor tinere în spațiile publice, proiectarea parcurilor și includerea persoanelor cu dizabilități în planificarea urbană. Ciprian Ciucu a vorbit și despre utilizarea camerelor de supraveghere în jurul școlilor și colaborarea cu Poliția pentru combaterea traficului de droguri.

Interviul s-a încheiat cu mesajul candidatului privind viziunea sa pentru București: un oraș mai curat, ordonat, prietenos cu oamenii, cu proiecte de regenerare urbană și o accentuare a calității vieții. „Îmi doresc să fac din București proiectul vieții mele”, a spus Ciprian Ciucu.

