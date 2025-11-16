De la Hollywood la Palat. Fosta actriță Sophia Winkleman dezvăluie cum e viața în Familia Regală

Sophie Winkleman, cunoscută pentru rolurile sale din seriale precum „Two and a Half Men” și „Peep Show”, a oferit recent un interviu în care a vorbit despre viața membrilor Familiei Regale Britanice și provocările la care aceștia sunt supuși.

De la căsătoria sa cu Lord Frederick Windsor în 2009, ea a fost implicată activ în viața regală și a devenit mama a două fiice, Maud și Isabella.

În interviul acordat publicației The Times, Sophie a explicat dificultățile cu care se confruntă membrii Familiei Regale, evidențiind presiunea constantă a atenției publice.

Sophie a subliniat că nu este vorba doar de apariții publice, ci de o expunere constantă încă de la naștere, care poate fi „brutală”:

„Nu știi în cine poți avea încredere, nu știi dacă cineva te va trăda, oamenii scriu minciuni despre tine tot timpul. Este pur și simplu brutal.”

În ciuda presiunii, Sophie a afirmat că experiența sa personală a fost pozitivă. Într-un interviu din 2020 cu aceeași publicație, ea a spus:

„Am fost primită cu brațele deschise de toți. Nu am avut niciun incident negativ.”

Sophie a menționat, de asemenea, sprijinul pe care l-a primit de la regina Elisabeta a II-a, prințul Charles și prințul William.

Pe lângă implicarea în viața regală, Sophie Winkleman este activă și în cauze sociale, în special în domeniul educației. Ea a criticat utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale în școli și a retras temporar copiii de la școală din cauza iPad-urilor folosite în predare.

„Acest lucru era complet împotriva naturii mele”, a explicat ea. „Am fost destul de fanatică în legătură cu problema ecranelor, pentru că în timpul lockdown-ului s-a văzut clar cât de ineficientă este această metodă de învățare. Dispozitivele sunt greu de abandonat și afectează concentrarea copiilor.”

Sophie Winkleman / sursa foto: captură videoSophie a colaborat cu actorul Hugh Grant și cu psihologul american Jonathan Haidt pentru a crește conștientizarea privind impactul tehnologiei asupra tinerilor.

Haidt recomandă interzicerea smartphone-urilor pentru copiii sub 14 ani și restricții pentru cei sub 16 ani pe rețelele sociale, argumentând că ecranele cauzează o „epidemie de probleme mentale” și afectează structura cognitivă a creierului.

Sophie a afirmat:

„Încep să mă îngrijoreze faptul că această țară nu prea mai ține cont de copii.”

Sophie Winkleman a fost prezentă la numeroase evenimente oficiale ale Familiei Regale, demonstrând o implicare constantă și susținută.

Recent, ea a participat la funeraliile Ducesei de Kent, unde a fost fotografiată alături de Regele Charles, alături de alți membri importanți ai Familiei Regale.

Prezența sa la astfel de ceremonii evidențiază rolul activ pe care îl are în viața publică a familiei și angajamentul său față de obligațiile regale.

În trecut, Sophie a luat parte la diverse evenimente caritabile și ceremonii tradiționale, inclusiv Royal Ascot și servicii religioase precum Together at Christmas Carol Service.

În aceste contexte, ea interacționează frecvent cu alte figuri regale și cu publicul, menținând o imagine de sprijin și colaborare.

Participarea ei la astfel de evenimente contribuie la promovarea valorilor Familiei Regale și la menținerea unei prezențe constante în activitățile oficiale.