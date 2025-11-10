Regelea Charles, la ceremonia de marcare a 80 de ani de la sfârșitul războiului

În data de 9 noiembrie 2025, în centrul Londrei, la memorialul Cenotaph, a avut loc ceremonia anuală de omagiu adus eroilor în Duminica Comemorării, ocazie în care naţiunea britanică şi numeroşi veterani s-au adunat pentru a onora memoria celor căzuţi în conflicte armate.

Ceremonia a fost condusă de Regele Charles III, alături de membri ai familiei regale şi de reprezentanţi ai forţelor armate şi ai guvernului, într-un moment solemn de reculegere şi sacrificiu.

Această ediţie s-a desfăşurat în contextul marcării a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, adăugând un strat de semnificaţie suplimentar ceremoniei.

Ceremonia de la Cenotaph este organizată anual în ziua cea mai apropiată de 11 noiembrie, fiind momentul principal de reculegere naţională în Marea Britanie pentru cei care au servit şi au murit în războaie şi conflicte.

La ediţia din 2025, organizarea a inclus: momentul de două minute de tăcere, păstrarea tradiţiei depunerii coroanelor de flori de către suveran şi lideri politici, precum şi trecerea în revistă a mărimii participaţiei veteranilor şi membrilor forţelor armate.

De asemenea, evenimentul a avut o semnificaţie adăugată prin faptul că se află la 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

La ora 11:00 a dimineţii (ora locală), în Whitehall, Londra, a început serviciul naţional de comemorare. Reprezentanţi ai familiei regale şi ai forţelor armate au depus coroane de poppy (mac) în memoria celor căzuţi. King Charles III a fost primul care a depus o coroană.

Îmbrăcat într-uniformă de mareşal de câmp, monarhul a păşit în faţa memorialului, a depus coroana şi, după două minute de tăcere, s-a retras, oferind salutul militar.

Alături de el, Prințul William, în uniformă a Forţelor Aeriene Regale (Royal Air Force) cu rang de wing-commander, a depus şi el coroana de flori şi a salutat.

La balconul sediului ministerului de externe, Regina Camilla şi prințesa Kate (Prinţesa de Wales) au privit ceremonie în tăcere, alături de alţi membri ai familiei regale.

Parada veteranilor – organizată de Royal British Legion – a cuprins aproximativ 10 000 de membri ai forţelor armate şi asociaţii civile, printre care circa 20 de veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial.

Semnificaţia adăugată a anului 2025

Ediţia din acest an a fost marcată de două repere: prima, faptul că se celebrează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial; a doua, prezenţa veteranilor din acea conflagraţie, majoritatea la vârste avansate, ceea ce pune în evidenţă trecerea timpului şi importanţa păstrării memoriei.

Depunerea coroanei de către Suveran

Coroana depusă de King Charles III a avut un design special: 41 de petale deschise de mac, montate pe un suport de frunze negre, cu panglică în culorile personalizate ale monarhului (scarlet, purpură şi aur).

Participarea veteranilor

Unul dintre veteranii prezenţi, Donald Poole, în vârstă de 101 ani, fost tehnician în Royal Army Ordnance Corps, a declarat: „It is a great honour to be able to pay tribute to the poor souls who have died in all conflicts… I know how lucky I am to still be here thanks to all those who have fought and served, past and present.”

Participarea liderilor politici

Premierul Sir Keir Starmer a fost printre cei care au depus coroane de flori şi a declarat:

„În această Duminică a Comemorării, ne oprim ca națiune pentru a-i onora pe toți cei care au servit țara noastră. Reflectăm asupra curajului extraordinar al forțelor noastre armate în războaiele mondiale și în conflictele ulterioare, al căror serviciu a asigurat libertățile pe care le prețuim astăzi.”

El a mai spus:

„Un astfel de sacrificiu merită mai mult decât tăcerea, motiv pentru care acest guvern își menține angajamentul de a sprijini veteranii, familiile lor și pe cei care servesc în război. Astăzi, ne amintim și ne reînnoim promisiunea de a susține valorile pentru care au luptat.”

Atmosfera şi reacţia publicului

Străzile din Whitehall au fost pline de spectatori care au purtat insigna „poppy” (mac roşu), au aplaudat veteranii şi au urmărit cu respect ceremonia. Muzica militară, corurile şi tăcerea solemnă au contribuit la tonul festiv-comemorativ al evenimentului.

Ceremonia de anul acesta a ridicat în prim-plan câteva elemente relevante pentru societatea britanică contemporană:

Continuarea tradiţiei de recunoaştere a sacrificiului militar, arătând legătura dintre prezent şi trecut.

Prezenţa veteranilor de război la un nivel foarte redus numeric — mulţi dintre ei au peste 100 de ani — sugerând necesitatea reflecţiei asupra propriei istorii în faţa timpului care trece.

Funcţia simbolică a coroanei depuse de monarh: alegerea designului şi detaliilor evidenţiază continuitatea regală şi respectul faţă de tradiţie.

Implicarea politică şi civică în ceremonia naţională, sugerând că memoria colectivă este un element al coeziunii sociale.

Contextul marcării a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial adaugă un strat major de reflectare, legând evenimentul de luptele din trecut şi de valorile, consacrate sau în transformare, ale societăţii.

Ziua Duminica Comemorării din 2025 a reafirmat rolul ceremonial al memorialului Cenotaph, rolul monarhului ca lider al comemorării naţionale şi importanţa continuării – prin prezenţă, uniformă, discurs şi tăcere – a memoriei celor care au servit şi şi-au pierdut viaţa în numele altora.

Într-o lume aflată în schimbare, ceremonia a transmis faptul că aceste momente nu sunt doar ritualuri, ci şi punţi între generaţii: între cei care au trăit războiul şi cei care îşi asumă astăzi responsabilitatea de a păstra povestea lor vie.