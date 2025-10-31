Regele Charles îl retrage pe prințul Andrew din familia regală și îl mută din Windsor. Anunțul oficial

Regele Charles a decis să-și retragă fratelui său mai mic, Andrew, toate titlurile regale și l-a obligat să părăsească reședința din Windsor, într-o mișcare menită să distanțeze familia regală de scandalul Jeffrey Epstein, potrivit Reuters. Andrew, în vârstă de 65 de ani, a fost supus unei presiuni crescânde în ultimii ani din cauza legăturilor sale cu Epstein și a acuzațiilor de comportament sexual necorespunzător.

După retragerea titlului de duce de York, Charles a mers mai departe, iar Andrew va fi cunoscut doar sub numele de Andrew Mountbatten Windsor. Palatul Buckingham a precizat că Andrew a primit notificarea oficială de a renunța la contractul de închiriere al conacului său Royal Lodge, urmând să se mute într-o locuință privată din domeniul Sandringham.

Palatul a transmis că sancțiunile sunt necesare, deși Andrew continuă să nege acuzațiile. „Majestățile Lor doresc să clarifice că gândurile și simpatia lor au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii oricărei forme de abuz”, se arată în comunicatul oficial.

Andrew a fost cândva considerat un ofițer naval elegant, servind în războiul pentru Insulele Falkland. De-a lungul timpului, a fost forțat să demisioneze din funcții publice și să renunțe la îndatoririle regale, iar în 2022 a pierdut și titlurile militare și patronajul regal. Procesul cu Virginia Giuffre, care l-a acuzat de abuz sexual, a culminat cu o înțelegere legală, dar acuzațiile au revenit în atenția publicului odată cu memoriile ei postume.

Decizia lui Charles, aflat și el sub tratament pentru cancer, a fost luată cu sprijinul familiei largi, inclusiv al prințului William. Alegerea de a-l muta pe Andrew din Windsor a fost semnificativă, mai ales că acesta nu a plătit chiria pentru conacul său timp de două decenii, în ciuda renovărilor efectuate inițial.

Sondajele recente arată că sprijinul public pentru familia regală a scăzut în rândul generațiilor tinere. În acest context, Charles și William au acționat pentru a proteja instituția monarhică, considerată prioritatea principală a oricărui monarh. Decizia aminteste de cazul lui Edward al VIII-lea, forțat să abdice în 1936 pentru a se căsători cu o femeie divorțată, păstrând doar titlul de duce de Windsor și fiind în mare parte alungat din țară.