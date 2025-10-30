International

Prințul William vorbește despre relația cu bunicii săi: A devenit mai caldă odată cu trecerea anilor

Comentează știrea
Prințul William vorbește despre relația cu bunicii săi: A devenit mai caldă odată cu trecerea anilorPrințul William / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Prințul William, moștenitorul tronului britanic, a oferit o perspectivă rară asupra relației sale cu bunicii săi, Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip, în cadrul unei apariții recente în emisiunea The Reluctant Traveler, difuzată pe Apple TV+.

În interviul acordat actorului Eugene Levy, Prințul de Wales a rememorat felul în care legătura cu suverana și cu ducele de Edinburgh s-a transformat de-a lungul anilor.

„Da, am avut o relație bună”, a spus William atunci când a fost întrebat dacă era apropiat de bunicii săi.

„Bunicii mei erau dintr-o altă generație. Cred că atunci când eram mai tânăr, era mai greu să ai o relație foarte apropiată, pentru că totul era destul de formal, dar pe măsură ce au îmbătrânit și eu am crescut, relația s-a încălzit din ce în ce mai mult”, a declarat el în timpul emisiunii.

România, terenul de joacă al companiilor chineze. Investiții, influență și geopolitică
România, terenul de joacă al companiilor chineze. Investiții, influență și geopolitică
Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul București. Update
Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul București. Update

Relația bunicii a Prințului William s-a îmbunătățit odată cu trecerea anilor

Prințul de Wales, în vârstă de 43 de ani, a explicat că legătura cu Regina Elisabeta a II-a și cu Prințul Philip a devenit mai puternică în ultimii ani de viață ai acestora.

„Cred cu siguranță că relația mea cu bunicii mei a fost cea mai bună atunci când ei erau în jurul vârstei de 80 de ani — când, într-un fel, se relaxaseră puțin”, a adăugat William.

Prințul Philip și Regina Elisabeta a IIa / sursa foto: arhiva EVZ

Declarațiile sale oferă o privire personală asupra dinamicii familiale din interiorul Casei Regale Britanice. Regina Elisabeta și Prințul Philip au fost căsătoriți timp de 73 de ani, până la moartea ducelui în 2021, urmată de decesul suveranei în anul următor.

William a fost adesea văzut alături de aceștia la evenimente publice și ceremonii, inclusiv la Trooping the Colour și în vizitele de familie la Balmoral, reședința regală din Scoția.

Amintiri din viața publică și privată

De-a lungul anilor, Prințul William a împărtășit momente importante cu bunicii săi. În iulie 2016, el le-a oferit o vizită ghidată Reginei Elisabeta și Prințului Philip la inaugurarea noii baze a Serviciului de Ambulanță Aeriană din East Anglia, la aeroportul Cambridge. Imaginile de atunci arătau o relație caldă între generații.

În interviul cu Eugene Levy, William a vorbit și despre felul în care a perceput formalitatea vieții regale în copilărie.

„Nu mă simt prea copleșit de asta”, a spus el despre rolul său viitor de monarh.

„Nu acum, oricum. Când eram mai tânăr, da, existau momente care te copleșeau, te gândeai: «Uau, chiar facem asta?» Dar cu timpul și vârsta, cred că te simți mai împăcat cu totul și îți spui: «Pot face asta».”

Tribut adus de Prințul William, bunicilor după moartea lor

După decesul Prințului Philip, William i-a adus un omagiu public, numindu-l „un om extraordinar” și amintind că „umorul și farmecul lui puteau lumina orice încăpere”.

În 2022, după moartea Reginei Elisabeta a II-a, Prințul de Wales a descris-o drept „un lider extraordinar” și „o lumină călăuzitoare pentru familie”.

Prințul și soția sa, Catherine, Ducesa de Cambridge, i-au implicat adesea pe copiii lor — Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis — în activitățile de familie alături de monarhi, cei mici adresându-se Reginei cu apelativul afectuos „Gan-Gan”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:38 - Anda Adam mesaj cu subînțeles pentru Asia Express. „Trăim într-o lume în care falsul se îmbracă în prieteni”
16:28 - Primăriile vor putea finanța reparații la adăposturile civile din blocurile de locuințe
16:21 - Trage cu pistolul de la 10 m, dar e și campioană la triatlon
16:10 - România, terenul de joacă al companiilor chineze. Investiții, influență și geopolitică
16:02 - Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul ...
15:54 - Emmanuel Macron, cel mai nepopular președinte francez din ultimele cinci decenii

HAI România!

ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu
It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale