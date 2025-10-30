Prințul William vorbește despre relația cu bunicii săi: A devenit mai caldă odată cu trecerea anilor

Prințul William, moștenitorul tronului britanic, a oferit o perspectivă rară asupra relației sale cu bunicii săi, Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip, în cadrul unei apariții recente în emisiunea The Reluctant Traveler, difuzată pe Apple TV+.

În interviul acordat actorului Eugene Levy, Prințul de Wales a rememorat felul în care legătura cu suverana și cu ducele de Edinburgh s-a transformat de-a lungul anilor.

„Da, am avut o relație bună”, a spus William atunci când a fost întrebat dacă era apropiat de bunicii săi.

Prințul de Wales, în vârstă de 43 de ani, a explicat că legătura cu Regina Elisabeta a II-a și cu Prințul Philip a devenit mai puternică în ultimii ani de viață ai acestora.

„Cred cu siguranță că relația mea cu bunicii mei a fost cea mai bună atunci când ei erau în jurul vârstei de 80 de ani — când, într-un fel, se relaxaseră puțin”, a adăugat William.

Declarațiile sale oferă o privire personală asupra dinamicii familiale din interiorul Casei Regale Britanice. Regina Elisabeta și Prințul Philip au fost căsătoriți timp de 73 de ani, până la moartea ducelui în 2021, urmată de decesul suveranei în anul următor.

William a fost adesea văzut alături de aceștia la evenimente publice și ceremonii, inclusiv la Trooping the Colour și în vizitele de familie la Balmoral, reședința regală din Scoția.

De-a lungul anilor, Prințul William a împărtășit momente importante cu bunicii săi. În iulie 2016, el le-a oferit o vizită ghidată Reginei Elisabeta și Prințului Philip la inaugurarea noii baze a Serviciului de Ambulanță Aeriană din East Anglia, la aeroportul Cambridge. Imaginile de atunci arătau o relație caldă între generații.

În interviul cu Eugene Levy, William a vorbit și despre felul în care a perceput formalitatea vieții regale în copilărie.

„Nu mă simt prea copleșit de asta”, a spus el despre rolul său viitor de monarh. „Nu acum, oricum. Când eram mai tânăr, da, existau momente care te copleșeau, te gândeai: «Uau, chiar facem asta?» Dar cu timpul și vârsta, cred că te simți mai împăcat cu totul și îți spui: «Pot face asta».”

Tribut adus de Prințul William, bunicilor după moartea lor

După decesul Prințului Philip, William i-a adus un omagiu public, numindu-l „un om extraordinar” și amintind că „umorul și farmecul lui puteau lumina orice încăpere”.

În 2022, după moartea Reginei Elisabeta a II-a, Prințul de Wales a descris-o drept „un lider extraordinar” și „o lumină călăuzitoare pentru familie”.

Prințul și soția sa, Catherine, Ducesa de Cambridge, i-au implicat adesea pe copiii lor — Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis — în activitățile de familie alături de monarhi, cei mici adresându-se Reginei cu apelativul afectuos „Gan-Gan”.