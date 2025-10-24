Ce risc și-a asumat Prințul William. Safirul regal, purtat trei săptămâni în rucsac

Pe 16 noiembrie 2010, Clarence House a anunțat logodna Prințului William cu Catherine Middleton, captând atenția fanilor regalității din întreaga lume, potrivit The Diamond Story.

Mulți au fugit acasă pentru a urmări și a afla toate detaliile despre evenimentul mult așteptat. Pe lângă vestea logodnei, pasionații de bijuterii au fost fascinați de un detaliu special: inelul de logodnă primit de Catherine de la William, un obiect cu semnificație emoțională și istorică profundă.

Inelul pe care Prințul William l-a oferit acum soției sale, Catherine, Ducesa de Cambridge, are o semnificație personală aparte.

Bijuteria a aparținut anterior mamei sale, Prințesa Diana, care a decedat într-un tragic accident de mașină în august 1997.

Prințul William a declarat la momentul logodnei:

„A oferi acest inel lui Catherine a fost modul meu de a mă asigura că mama mea nu va lipsi de la ziua nunții mele.”

Inelul este alcătuit dintr-un safir albastru oval de 12 carate, tăiat în fațete, înconjurat de paisprezece diamante solitaire, iar montura este realizată din aur alb de 18K.

Ajustarea mărimii pentru Catherine

Inițial, inelul era puțin prea mare pentru Catherine și se rotea pe deget. Bijutierul regal, G. Collins and Sons, a fost rugat să-l ajusteze de la mărimea I la H, plasând mici bile de platină în interiorul benzii inelului.

Rochia albastru-safir a Ducesei

În timpul primului interviu televizat după anunțul logodnei, Catherine a purtat o rochie din jerseu de mătase albastru-safir, creată de designerul londonez Issa, potrivită perfect cu nuanța inelului.

După divorțul părinților săi, Prințul Charles și Lady Diana, Diana a returnat inelul de logodnă fostului soț. După decesul ei, Prințul Charles a permis celor doi fii să aleagă obiecte din bunurile mamei lor.

Harry a ales inelul de logodnă, iar William un ceas Cartier din aur. Când William a decis să o ceară pe Catherine în căsătorie, cei doi frați și-au schimbat obiectele, astfel încât Kate să primească inelul mamei lor.

„Safirul oamenilor simpli”

Prințesa Diana și-a ales singură inelul, provocând la vremea respectivă controverse în presa britanică, care a numit bijuteria „inelul oamenilor simpli” pentru că nu era realizată la comandă.

Deși inițial criticat, inelul Dianei a devenit un simbol al stilului, inspirând milioane de femei. După logodna lui William și Catherine, vânzările de inele cu safir au crescut vertiginos în întreaga lume.

Creat de Garrard & Co. în 1981, inelul a costat inițial 28.000 de lire sterline, iar astăzi este evaluat la aproximativ 300.000 de lire.

William a mărturisit că s-a logodit cu Catherine în octombrie 2010, în timpul unei călătorii în Kenya, la Rutundu Cabin, sub Muntele Kenya.

El a declarat că a purtat inelul în rucsac timp de aproape trei săptămâni înainte de a o cere în căsătorie, temându-se să nu-l piardă.

Ulterior, Ducesa a fost văzută purtând cercei și un pandantiv care se potriveau cu inelul său de logodnă, într-o ceremonie la Catedrala Sf. Paul pentru comemorarea retragerii trupelor britanice din Afganistan.