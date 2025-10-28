Protest la Catedrala Lichfield. Regele Charles, întrebat despre Prințul Andrew și Epstein

În timpul unei vizite publice la Catedrala Lichfield din Staffordshire, Regele Charles a fost confruntat de un protestatar care l-a întrebat despre relațiile fratelui său, Prințul Andrew, cu Jeffrey Epstein.

Incidentul subliniază presiunea crescândă asupra monarhiei britanice de a aborda acest subiect delicat.

Pe 27 octombrie 2025, Regele Charles a efectuat o vizită oficială la Catedrala Lichfield din Staffordshire, marcând o oportunitate importantă de a interacționa direct cu comunitatea locală și de a susține inițiative culturale și sociale.

În timpul vizitei, monarhul a participat la mai multe activități planificate, inclusiv întâlniri cu voluntari locali și reprezentanți ai organizațiilor comunitare.

Printre aceștia se numărau membrii băncii de alimente din oraș, tineri susținuți de organizația Liberty Jamboree, care sprijină persoane cu dizabilități, și voluntari ai catedralei implicați în proiecte artistice și de restaurare.

Evenimentul a fost marcat de un cadru festiv, cu un cor care a interpretat piese tradiționale și a oferit o atmosferă solemnă și primitoare.

De asemenea, vizita a inclus o oprire la Arboretumul Național, pentru inaugurarea primului memorial dedicat militarilor LGBT+ din Regatul Unit, evidențiind angajamentul coroanei față de diversitate și incluziune.

Confruntarea cu protestatarul a fost un moment tensionat și neașteptat în timpul vizitei Regelui Charles la Catedrala Lichfield.

În timp ce monarhul salută și interacționează cu cetățenii, un bărbat a început să strige întrebări directe și provocatoare despre fratele său, Prințul Andrew, și despre relațiile acestuia cu Jeffrey Epstein.

Întrebările protestatarului au fost incisive și au vizat inclusiv implicarea autorităților:

„Cât timp ai știut despre Andrew și Epstein?”, „Ai cerut poliției să acopere cazul lui Andrew?” și „Ar trebui ca parlamentarii să poată dezbate despre membri ai familiei regale în Camera Comunelor?”.

Regele Charles a continuat să salute și să discute cu ceilalți membri ai publicului, fără a răspunde direct, demonstrând calm și profesionalism.

Mulți dintre cei prezenți l-au apostrofat pe protestatar, cerându-i să tacă, iar securitatea l-a condus în afara mulțimii, păstrând ordinea și siguranța evenimentului.

Înregistrarea video a incidentului a fost distribuită ulterior de grupul republican Republic, care organizează frecvent proteste împotriva monarhiei britanice.

În timp ce protestatarul își exprima nemulțumirea, reacțiile publicului au fost imediat vizibile.

În timp ce protestatarul striga întrebări incomode despre Prințul Andrew și legăturile sale cu Jeffrey Epstein, mulți spectatori l-au apostrofat ferm, cerându-i să înceteze și să respecte atmosfera vizitei regale.

The walk abouts will be tricky from now on, King Charles gets heckled on today’s engagement💁🏾‍♀️ “How long have you known about Andrew & Epstein”? Sounds like a valid question to me 💁🏾‍♀️ pic.twitter.com/Onfw4Q9VKT — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) October 27, 2025

Această reacție a arătat solidaritatea publicului față de monarh și dorința de a menține evenimentul într-un cadru civilizat.

Regele Charles, în mod deliberat, nu a răspuns provocărilor și a continuat să salute și să interacționeze cu ceilalți cetățeni, demonstrând răbdare și autocontrol în fața presiunii și evidențiind abilitatea sa de a gestiona situații tensionate. People.com.

Grupul Republic, organizație cunoscută pentru activitatea sa constantă împotriva monarhiei britanice, a avut un rol central în mediatizarea incidentului de la Catedrala Lichfield.

Graham Smith, directorul executiv al grupului, a declarat că protestatarul implicat în confruntarea cu Regele Charles este „unul dintre membrii noștri, dar acționând pe cont propriu, ceea ce susținem pe deplin”.

Prin această declarație, Republic subliniază principiul conform căruia monarhia trebuie să fie provocată public și trasă la răspundere pentru acțiunile și deciziile sale, mai ales în cazurile controversate care implică membri ai familiei regale.

Smith a mai adăugat că, dacă politicienii și poliția nu investighează aceste situații, cetățenii au dreptul să pună întrebări dificile direct instituțiilor regale.

Totodată, grupul promovează ideea că mass-media ar trebui să invite oficial monarhul într-un studio pentru a răspunde public întrebărilor incomode, sporind astfel transparența și responsabilitatea monarhiei în fața publicului.

Incidentul de la Lichfield survine într-un context de presiune crescândă asupra monarhiei britanice, în urma legăturilor controversate ale Prințului Andrew cu Jeffrey Epstein.

În 2022, Prințul Andrew a ajuns la un acord financiar într-un proces civil intentat de Virginia Giuffre, care l-a acuzat de abuz sexual.

Deși Andrew a negat cu tărie acuzațiile, publicarea unei memorii postume a Virginiei Giuffre a readus în atenție subiectul, iar noi informații sugerează că Andrew ar fi încercat să adune informații compromițătoare despre ea în 2011.

De asemenea, se discută despre posibilitatea ca el să părăsească Royal Lodge, reședința sa actuală, și să se mute în Frogmore Cottage, fostul domiciliu al Ducelui și Ducesei de Sussex, în timp ce Sarah Ferguson ar putea închiria Adelaide Cottage. Aceste propuneri sunt încă în discuție și nu au fost implementate până în prezent

Confruntarea publică dintre Regele Charles și protestatarul de la Catedrala Lichfield evidențiază tensiunile existente în cadrul monarhiei britanice și presiunea exercitată asupra acesteia de opinia publică.

În timp ce Regele a ales să nu răspundă direct întrebărilor, incidentul subliniază importanța transparenței și responsabilității în fața cetățenilor.

De asemenea, reflectă modul în care grupurile republicane, precum Republic, continuă să provoace instituțiile monarhice, cerând o discuție deschisă despre viitorul monarhiei în Marea Britanie.