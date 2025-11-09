Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Reguli de acces

Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, este depus duminică în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. Rămăşiţele domnitorului au fost deshumate vineri din cimitirul din Le-Mée-sur-Seine, Franţa, şi aduse în ţară pentru a fi înhumate la Iaşi, potrivit comunicatul emis de Administraţia Prezidenţială.

Administraţia Prezidenţială a transmis că istoria României a fost modelată de personalităţi care au contribuit la întemeierea şi modernizarea instituţiilor statului, iar una dintre aceste figuri marcante a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei între anii 1849–1853 şi 1854–1856.

„Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare şi dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esenţiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înfiinţarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar şi prima maternitate publică din ţară, Institutul Gregorian, finanţată din fonduri personale”, se arată în comunicatul emis de Administraţia Prezidenţială.

Rămăşiţele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri, cu rugăciune şi onoruri militare, din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine și aduse seara în România, urmând să fie reînhumate la Iaşi.

La ceremonie au fost prezenţi descendenţii domnitorului Ghyka, ambasadorul României în Franţa, Ioana Bivolaru, generalul de corp de armată André Petillot, director general adjunct al Jandarmeriei Franceze, generalul de divizie Frantz Tavart, comandantul Academiei Militare a Jandarmeriei Naţionale Franceze, şi generalul-maior Cătălin Stegăroiu, prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Sicriul cu rămăşiţele domnitorului a ajuns vineri seară în România şi a fost depus la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Sâmbătă, cu ocazia sărbătorii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei, la aceeaşi biserică a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru eroii jandarmi şi pentru domnitorul Grigore Alexandru Ghyka, întemeietorul Jandarmeriei Române.

Accesul în Complexul „Palat Cotroceni” este permis între orele 10:00 și 20:00, pe baza actului de identitate. La intrare, vizitatorii vor trece printr-un control de securitate, atât personal, cât și al bagajelor, la solicitarea personalului de pază, potrivit comunicatului emis.

Traseul de vizitare începe la Poarta Leu Pietonal, de pe Bulevardul Geniului nr. 1-3, și se încheie la poarta principală de pe Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu. Vizitatorii nu au voie să intre în clădirea Palatului Cotroceni cu flori sau lumânări.

Persoanele care vin la Palatul Cotroceni pentru a aduce un omagiu la catafalc sunt rugate să respecte următoarele reguli:

să urmeze măsurile de ordine interioară și să coopereze cu personalul Serviciului de Protecție și Pază pe durata verificărilor de securitate efectuate în curte și în interiorul palatului;

să respecte programul activităților, traseul de deplasare stabilit de organizatori și indicațiile reprezentanților Administrației Prezidențiale și ai SPP;

să nu aducă obiecte personale, precum cărți, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii.