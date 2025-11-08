Burgerii halal și restaurantele fără alcool, semne ale islamizării subtile în Franța

Lanţul american de fast‑food Five Guys, prezent în Franţa din 2016, a anunţat recent că în şase din restaurantele sale de pe teritoriul francez va introduce carne halal certificată şi va elimina vânzarea de alcool.

Decizia, oficial explicată ca o strategie economică menită să „oferim burgerii şi cartofii prăjiţi … cât mai multor persoane”, generează însă un val de reacţii variate în societatea franceză şi ridică întrebări despre modul în care lanţurile de restaurare rapidă se adaptează la evoluţiile culturale şi de consum.

Five Guys – originar din Virginia (SUA) – şi-a extins prezenţa în Franţa, unde operează un număr relativ redus de unităţi (aproximativ 35) comparativ cu marii competitori din sectorul fast‑food.

În această toamnă, lanţul a selectat şase restaurante din Franţa pentru a implementa o ofertă cu carne de vită certificată halal şi pentru a elimina vânzarea de alcool în acele locaţii.

Locaţiile vizate sunt: Paris (zona Place de Clichy), Rosny‑sous‑Bois, Créteil, Lille, Lyon (Part‑Dieu) şi Marseille (Terrasses du Port).

Lanţul menţionează pe site‑ul său că aceste restaurante nu sunt în întregime certificate halal, dar carnea provine de la furnizori certificaţi.

În restaurantele selectate:

Carnea de vită folosită la burgeri şi hot‑dogs este certificată halal.

Baconul de porc rămâne în meniu, însă este preparat pe o plită separată şi cu ustensile distincte „pentru a evita orice risc de contaminare încrucişată”.

Nu se mai comercializează băuturi alcoolice în acele restaurante.

Pe site‑ul oficial, lanţul declară:

„Ne dorim să oferim burgerii şi cartofii noştri Five Guys … cât mai multor persoane.

Conform comunicării oficiale, motivaţia este una de accesibilitate comercială: adaptarea ofertei pentru a răspunde la o cerere specifică a consumatorilor din anumite zone urbane.

Analistul sectorului de catering în afara locuinţei, Bernard Boutboul, preşedintele firmei Gira Conseil, afirmă că dacă un lanţ major precum McDonald’s ar adopta pe scară largă oferta halal, ar putea să‑şi tripleze cifra de afaceri – estimare bazată pe evoluţii evidente deja în alte lanţuri.

În Franţa, piaţa globală halal (în toate sectoarele) este estimată la circa 7‑12 miliarde de euro, şi a crescut cu aproape 30% din 2010.

Decizia Five Guys reflectă o tendinţă mai largă în sectorul fast‑food francez de a se adapta regimului halal sau de a oferi opţiuni compatibile cu acesta.

De exemplu, lanţul Quick a trecut la o ofertă 100% halal în Franţa după achiziţia de către H.I.G. Capital în 2021.

Această dinamică poate afecta nu doar segmentul fast‑food, ci şi modul general de consum al cărnii în Franţa, prin creşterea ofertei şi a cererii de produse certificate halal.

Analistul Boutboul avertizează că, în zece ani, pentru generaţia Z, halal „nu va mai fi nici măcar o problemă” — adică va deveni ceva comun.

Totodată, selecţia celor şase restaurante pare să se fi făcut în oraşe cu o populaţie mai mare de imigranţi sau cu cartiere unde cererea pentru carne halal este mai intensă. European Conservative+1

Decizia a stârnit reacţii variate pe reţelele sociale şi în presă. Pe de o parte, unii utilizatori şi clienţi apreciază oferta ca fiind mai accesibilă pentru comunităţile musulmane, pe de altă parte apar critici privind caracterul „comunitar” al adaptării şi implicarea culturală.

De exemplu, în timpul emisiunii pe RMC, o invitată a declarat:

„Problema este că ceea ce face identitatea Franţei este treptat şters din centrele‑oraşelor, din primării şi din şcoli, pentru a face loc altceva care mie nu-mi place.”

Pe de altă parte, reprezentanţi ai lanţului subliniază că schimbarea este limitată la şase restaurante şi că celelalte locaţii rămân în oferta standard.

Chiar dacă carnea de vită este certificată halal, lanţul clarifică faptul că restaurantele nu sunt în întregime „certificate halal” – adică nu exclud în totalitate elemente precum baconul de porc sau alcoolul (în toate locaţiile) şi menţin standardele lor de preparare.

Mai mult, pentru a limita riscul de contaminare încrucişată, restaurantul a introdus plite dedicate şi ustensile separate pentru prepararea produselor care includ baconul de porc, în locaţiile respective.

Această implementare arată o distincţie între ofertă „halal beef” şi o certificare completă halal ‑ ceea ce poate genera confuzie în rândul consumatorilor interesaţi de această temă.

Dincolo de zona strict comercială, decizia ridică întrebări despre evoluţia ofertei de servicii alimentare într‑o societate multiculturală.

Adaptarea meniului celor şase restaurante arată un mod de a răspunde la segmentul de consum ce caută produse conforme cu cerinţe religioase sau culturale, dar implică totodată schimbări în oferta generală (ex. eliminarea alcoolului, modificarea preparării).

De asemenea, selecţia locaţiilor – în oraşe cu comunităţi imigrante mai mari – indică o strategie de segmentare de piaţă. Într‑un articol de analiză se spune: „lanţurile de fast‑food nu mai sunt doar conţinând mâncare standardizată, ele devin purtătoare ale islamizării ţării”.

Asemenea afirmaţii ridică nivelul de dezbatere publică privind identitatea culturală, integrarea, comerţul şi modul în care adaptările comerciale pot fi percepute ca schimbări societale.

Deşi pentru moment modificarea se aplică doar în şase restaurante din cele ~35 ale lanţului în Franţa, strategia pare să funcţioneze ca un test.

Dacă rezultatele de vânzări sunt satisfăcătoare, lanţul ar putea extinde conceptul şi către alte locaţii.

Pentru lanţuri mari precum McDonald’s, dacă ar adopta oferta halal pe scară largă, estimările indică o creştere de trei ori a cifrei de afaceri în zonele vizate.

În acest context, oferta serviciilor alimentare rapide poate continua să se transforme pentru a răspunde la cereri diversificate: religioase, culturale, de etnie, etc.

Este important de subliniat câteva aspecte:

Modificarea nu înseamnă că lanţul devine complet halal în Franţa; oferta standard rămâne în majoritatea locaţiilor.

Certificarea halal este limitată la carne de vită în aceste restaurante, nu la întregul meniu sau la toate componentele.

Consumatorii interesaţi de garanţii stricte halal trebuie să verifice pe fiecare locaţie în parte măsurile aplicate.

Reacţiile sociale sunt variate şi reflectă temeri legate de schimbări culturale, identitare sau de percepţia „targetării” comunitare.

Decizia Five Guys de a introduce carne de vită certificată halal şi de a elimina alcoolul în şase restaurante din Franţa constituie o adaptare strategică la piaţa locală, simultan cu deschiderea unui spaţiu de dezbatere publică în jurul intersecţiei comerţului, culturii şi identităţii.