Ceremonie funerară neobișnuită pentru Ducesa de Kent

Trupul neînsuflețit al Ducesei de Kent a fost adus luni seară la Westminster Cathedral, ca primă parte a procesiunilor funerare care vor avea loc astăzi, marcând un moment istoric în tradiția regală britanică.

Sicriul, acoperit cu drapelul regal, a fost transportat din Palatul Kensington, unde ducesa a murit la vârsta de 92 de ani, fiind purtat de soldați ai Regimentului Royal Dragoon Guard, din care ea fusese locotenent-colonel.

Familia apropiată, inclusiv soțul ei, Ducele de Kent, și cei trei copii, a participat la recepția oficială a sicriului, care a rămas peste noapte în Lady Chapel a catedralei.

Astăzi, la serviciul funerar, vor fi prezenți Regele și Regina, alături de alți membri seniori ai Familiei Regale, într-un serviciu catolic fără precedent pentru un membru al familiei regale în epoca modernă.

Ducesa de Kent, Katharine Lucy Mary Worsley, s-a născut în 1933 în Yorkshire și a devenit membră a Familiei Regale Britanice după căsătoria sa cu Prințul Edward, Duce de Kent, în 1961.

De-a lungul vieții, ea a combinat viața publică cu pasiunea pentru educație și muzică, lăsând o amprentă distinctă asupra monarhiei.

În calitate de locotenent-colonel onorific al Regimentului Royal Dragoon Guards, a susținut activ activitățile militare și ceremoniale, participând la numeroase evenimente oficiale.

Familia sa, inclusiv cei trei copii, a rămas aproape de ea, păstrând tradițiile regale și legăturile cu Yorkshire, regiunea natală.

Moștenirea Ducesei de Kent nu se limitează la titlul său regal: implicarea sa în educație, caritate și muzică a demonstrat o viață dedicată serviciului public, integrând valorile tradiției regale cu responsabilitatea socială și implicarea comunitară.

Sicriul Ducesei de Kent a fost adus aseară, 15 septembrie 2025, la Catedrala Westminster, într-un moment încărcat de solemnitate și respect.

Limuzina regală a transportat sicriul din Palatul Kensington, acoperit cu drapelul regal, în timp ce un piper a interpretat o melodie de lamentare, evocând tradițiile funerare britanice.

La sosirea la catedrală, sicriul a fost preluat de soldați din Regimentul Royal Dragoon Guards, al căror locotenent-colonel fusese Ducesa, într-un gest care simbolizează legătura ei strânsă cu armata.

Familia apropiată, inclusiv Ducele de Kent și cei trei copii, a participat la ritualul de recepție, parte integrantă a tradiției catolice, care presupune binecuvântarea sicriului și rugăciuni speciale.

Aceasta marchează începutul oficial al funeraliilor, precedând slujba catolică de azi, 16 septembrie, când Regele Charles III și ceilalți membri ai Familiei Regale vor onora memoria Ducesei.

Ducesa de Kent a fost cunoscută nu doar pentru rolul său public, ci și pentru legătura profundă cu familia sa.

Ea a fost căsătorită cu Ducele de Kent, Prințul Edward, și împreună au avut trei copii: George, Lady Helen și Lord Nicholas, care au fost mereu apropiați de mama lor, chiar și în contextul obligațiilor regale.

Familia a fost prezentă aseară la recepția sicriului la Catedrala Westminster, demonstrând unitatea și respectul pentru tradițiile catolice pe care Ducesa le-a apreciat.

Sicriul a fost decorat cu flori și ierburi simbolice: trandafiri albi din Yorkshire, unde familia avea rădăcini, yew din grădinile Hovingham Hall și rozmarin pentru amintire.

Aceste gesturi au reflectat legătura ducesei cu moștenirea sa regională și cu valorile familiale, subliniind importanța rădăcinilor și a tradițiilor personale în viața unei membre a Familiei Regale.

Muzica a avut un rol central în viața Ducesei de Kent, reflectând pasiunea sa profundă pentru armonie și educație artistică.

Pentru ceremonia funerară, a fost aleasă piesa „Ave Verum Corpus” de Wolfgang Amadeus Mozart, un motet preferat de ducesă, pe care l-a menționat ca favorit în emisiunea BBC Desert Island Discs din 1990.

Această alegere simbolizează legătura ei profundă cu credința catolică și sensibilitatea artistică care a marcat întreaga sa viață.

În plus, un cimpoier va interpreta melodia „Sleep, Dearie, Sleep”, aceeași piesă folosită la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, adăugând un moment solemn și familiar pentru public.

Ritualurile funerare includ recitarea rugăciunilor catolice, stropirea sicriului cu apă sfințită și momente de reculegere, care subliniază respectul față de credința Ducesei și oferă participanților o șansă de reflecție asupra vieții și moștenirii sale.

Ducesa de Kent a avut o legătură profundă cu muzica încă din tinerețe, fiind pasionată de educația muzicală și de promovarea artei în comunitate.

După căsătorie, a ales să se dedice activităților caritabile și educaționale, lucrând ca profesoară de muzică la o școală primară sub pseudonimul „Mrs. Kent”, ascunzându-și statutul regal față de elevi.

Această experiență a demonstrat devotamentul ei față de educație și dorința de a contribui direct la dezvoltarea copiilor, fără a căuta atenție publică.

De asemenea, Ducesa a participat la numeroase evenimente culturale și muzicale, sprijinind tinerii talentați prin fundația sa „Future Talent”.

Prezența sa la concursuri și activități muzicale, dar și selectarea pieselor preferate pentru ceremonii, cum ar fi „Ave Verum Corpus” de Mozart pentru propriul său serviciu funerar, reflectă pasiunea sa constantă pentru muzică și impactul pe care l-a avut în promovarea artei și educației muzicale în societate.

Ducesa de Kent a fost o prezență constantă la evenimente publice, fiind recunoscută pentru eleganța și discreția sa.

Ea a participat regulat la competiții sportive, fiind deosebit de vizibilă la Campionatele de tenis de la Wimbledon, unde avea rolul de a înmâna trofeele câștigătorilor și de a-i consola pe cei învinși.

Momentul cel mai memorabil a fost în 1993, când a oferit sprijin emoțional jucătoarei Jana Novotna, care plângea după pierderea finalei.

În afara sportului, Ducesa a fost prezentă la numeroase ceremonii oficiale, inaugurări și evenimente caritabile, demonstrând întotdeauna angajamentul său față de comunitate și familie.

Prin aceste apariții, ea a reușit să mențină un echilibru între statutul regal și empatia față de public, câștigând respectul și admirația celor care au întâlnit-o, consolidând astfel imaginea unei prințese dedicate și accesibile.

Moartea Ducesei de Kent a stârnit un val de emoție și admirație atât în cadrul Familiei Regale Britanice, cât și în rândul publicului larg.

Regele Charles III și Regina Camilla au transmis un mesaj emoționant, subliniind dedicarea ducesei pentru familie, muzică și cauze caritabile.

Prințul și Prințesa de Wales au remarcat eforturile sale neobosite de a ajuta comunitatea și sprijinul acordat diverselor organizații culturale și educaționale, amintind de pasiunea sa pentru muzică și educație.

Publicul britanic, dar și internațional, a reacționat cu mesaje de omagiu pe rețelele sociale, aducând aminte de prezența ducesei la evenimente sportive, cum ar fi Wimbledon, și de implicarea sa discretă, dar constantă, în viața comunităților locale.

Reacțiile subliniază respectul pentru un membru al familiei regale care a combinat discreția cu un profund simț al datoriei publice.

Funeraliile Ducesei de Kent reprezintă un moment unic în istoria monarhiei britanice moderne, fiind prima slujbă catolică pentru un membru al Familiei Regale în ultimele decenii.

Alegerea catedralei Westminster, cea mai mare biserică catolică din Anglia și Țara Galilor, subliniază respectul față de credința sa și rolul său public discret, dar influent.

Această ceremonie marchează nu doar sfârșitul unei vieți dedicate muzicii, educației și carității, ci și adaptarea tradițiilor regale la o societate multiculturală și religios diversă.

În context istoric, aceasta urmează unei perioade de schimbări legislative, precum abolirea restricțiilor privind căsătoria cu catolici, permițând astfel membrilor regali să-și urmeze credința fără a fi excluși din linia succesiunii.

Participarea Regelui Charles III, a Reginei Camilla și a altor membri ai Familiei Regale subliniază solemnitatea și continuitatea instituției monarhice britanice.

După slujba funerară de la Catedrala Westminster, sicriul Ducesei de Kent va fi transportat la Cimitirul Regal de la Frogmore, situat în apropierea Castelului Windsor.

Acest loc de odihnă eternă este folosit de zeci de ani pentru membri ai Familiei Regale, fiind un spațiu privat și solemn, unde demnitatea și intimitatea sunt protejate.

În timpul transportului, familia va însoți sicriul, iar ceremonia va păstra un caracter restrâns și personal, conform dorinței Ducesei.

Traseul va fi marcat de tradiții regale, inclusiv escorta militară și momente de reculegere. La sosirea la Frogmore, sicriul va fi coborât în cavoul regal, alături de alți membri apropiați ai Familiei Regale, consolidând legătura ei cu istoria și patrimoniul regal britanic. Acest act final simbolizează respectul și admirația pentru viața și serviciul Ducesei.