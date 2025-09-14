Monden

Reuniunea cu Regele Charles: Harry și Meghan văzuți ca amenințare pentru coroana britanică

Comentează știrea
Reuniunea cu Regele Charles: Harry și Meghan văzuți ca amenințare pentru coroana britanicăPrințul Harry și Meghan Markle. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Prințul Harry și Meghan Markle au fost descriși, în urma vizitei prințului din Marea Britanie, ca fiind „o problemă” pentru familia regală. „Cei doi profită de legăturile pe care le au cu familia regală”, a spus editorul jurnalului Daily Mail, Richard Eden.

Eden: Cred că Harry și Meghan Markle sunt o problemă pentru familia regală

Harry a fost, timp de patru zile, în Marea Britanie pentru a participa la mai multe evenimente caritabile la începutul acestei săptămâni, călătoria fiind și prilej pentru o reuniune cu regele Charles.

Cei doi s-au întâlnit miercuri la Clarence House pentru prima dată după 19 luni și deși unii experți spun că ar putea fi calea către împăcare, editorul jurnalului Daily Mail, Richard Eden, are o părere diferită.

„Evident, pot înțelege că un tată vrea să-și întâlnească fiul. Cine nu ar vrea? Problema este că el nu este doar un tată, ci șeful statului nostru, și cred că Harry și Meghan sunt o problemă pentru familia regală”, a spus acesta, în ultimul său articol.

Primul desen animat din lume. Momentul care a schimbat cinematografia
Primul desen animat din lume. Momentul care a schimbat cinematografia
Noua forță militară a Rusiei: Zircon, racheta hipersonică care poate zbura de 9 ori mai rapid decât sunetul
Noua forță militară a Rusiei: Zircon, racheta hipersonică care poate zbura de 9 ori mai rapid decât sunetul
Prințul Harry, intrând la întâlnirea cu Charles

Prințul Harry, intrând la întâlnirea cu Regele Charles. sursa: captura ITV

Cei doi ar profita de legăturile pe care le au cu familia regală

Editorul a mai afirmat că cei doi ar vrea să profite de legăturile pe care le au cu familia regală și, potrivit acestuia, chiar să-i înlocuiască pe prințul William și Catherine.

„Am văzut de nenumărate ori că nu putem avea încredere în ei. Cei doi profită de legăturile pe care le au cu familia regală și nu cred că este un sentiment de paranoie să spun că vor să devină familia regală alternativă. Vor să-i înlocuiască pe prințul William și Catherine ca membri principali ai familiei regale și îi subminează”, a mai spus acesta.

Întâlnirea a durat mai puțin de o oră

Prințul Harry și regele Charles s-au întâlnit, miercuri, la Clarence House pentru prima dată în ultimele 19 luni. Discuția a durat mai puțin de o oră și a fost confirmată de ambele părți, fără a fi oferite detalii despre conținutul ei.

După această întrevedere, Harry a mers în Ucraina pentru a sprijini proiecte de recuperare destinate militarilor răniți, în colaborare cu Invictus Games.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:17 - Primul desen animat din lume. Momentul care a schimbat cinematografia
18:08 - Simona Halep, pe aceeași scenă cu Michelle Obama. Kevin Costner va fi și el
17:59 - Cum se înregistrează evenimentele care îți marchează viața într-un avion, navă sau pe timp de război
17:50 - Încălcarea spațiului aerian românesc de către drone ruse, „inacceptabilă”. Reacția șefei diplomației UE
17:39 - Ponta critică împrumutul de 17 miliarde de euro: Și împrumutați, și cu banii luați
17:26 - Nu arunca etichetele de pe bagaje. Infractorii le pot folosi împotriva ta

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale