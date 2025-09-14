Reuniunea cu Regele Charles: Harry și Meghan văzuți ca amenințare pentru coroana britanică

Prințul Harry și Meghan Markle au fost descriși, în urma vizitei prințului din Marea Britanie, ca fiind „o problemă” pentru familia regală. „Cei doi profită de legăturile pe care le au cu familia regală”, a spus editorul jurnalului Daily Mail, Richard Eden.

Harry a fost, timp de patru zile, în Marea Britanie pentru a participa la mai multe evenimente caritabile la începutul acestei săptămâni, călătoria fiind și prilej pentru o reuniune cu regele Charles.

Cei doi s-au întâlnit miercuri la Clarence House pentru prima dată după 19 luni și deși unii experți spun că ar putea fi calea către împăcare, editorul jurnalului Daily Mail, Richard Eden, are o părere diferită.

Editorul a mai afirmat că cei doi ar vrea să profite de legăturile pe care le au cu familia regală și, potrivit acestuia, chiar să-i înlocuiască pe prințul William și Catherine.

„Am văzut de nenumărate ori că nu putem avea încredere în ei. Cei doi profită de legăturile pe care le au cu familia regală și nu cred că este un sentiment de paranoie să spun că vor să devină familia regală alternativă. Vor să-i înlocuiască pe prințul William și Catherine ca membri principali ai familiei regale și îi subminează”, a mai spus acesta.

Prințul Harry și regele Charles s-au întâlnit, miercuri, la Clarence House pentru prima dată în ultimele 19 luni. Discuția a durat mai puțin de o oră și a fost confirmată de ambele părți, fără a fi oferite detalii despre conținutul ei.

După această întrevedere, Harry a mers în Ucraina pentru a sprijini proiecte de recuperare destinate militarilor răniți, în colaborare cu Invictus Games.