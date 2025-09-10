International Prințului William a dezvăluit la ce instrumente a învățat să cânte







Muzica a fost tema centrală a vizitei recente a Prințului William la organizația Spiral Skills din Lambeth, Londra, unde a subliniat că învățarea unui instrument este esențială pentru dezvoltarea tinerilor.

În timpul atelierului de muzică, Prințul William a glumit despre propria experiență cu instrumentele, explicând că, deși a studiat pianul, trompeta și tobele, nu a devenit niciodată un mare muzician.

Totuși, el a precizat că se asigură că propriii copii, George, Charlotte și Louis, învață să cânte la instrumente, considerând muzica "crucială" pentru educația lor.

Vizita a avut loc la The Oasis Village din Tulse Hill, un hub comunitar care sprijină tinerii prin programe de artă, muzică și educație, sprijinite de fondul Homewards, inițiat de Prințul William.

Prințul William a petrecut o dimineață întreagă cu tinerii de la Spiral Skills, o organizație care oferă suport holistic adolescenților cu risc de excludere socială sau de lipsă a locuinței.

În timpul atelierului, elevul Django Brooke, în vârstă de 16 ani, l-a întrebat pe Prințul de Wales dacă vrea să cânte la tobe.

Cu umor, William a refuzat, spunând că fiul său, Prince Louis, ar fi încercat dacă ar fi fost prezent. Acest moment a ilustrat nu doar simțul său al umorului, ci și aprecierea sa față de efortul și talentul tinerilor.

Prin această vizită, Prințul a dorit să evidențieze rolul educației muzicale în dezvoltarea copiilor. „Este minunat că acești tineri au practicat atât de mult.

Nu este ușor să cânți în fața altora, dar ați făcut-o fantastic. Toți aveți un ritm incredibil și sună extraordinar”, le-a spus William. El a recunoscut că propria sa slăbiciune în a citi muzica nu l-a împiedicat să încurajeze muzica în viața copiilor săi.

Prințul William a dezvăluit că George cântă la chitară, Charlotte la pian, iar Louis la tobe. Această abordare a educației prin muzică reflectă convingerea sa că dezvoltarea creativă este esențială.

Symphony Studios, fondată de Seth Pinnock, a confirmat că William își încurajează copiii să învețe instrumente muzicale și speră că aceștia vor vizita studioul pentru a-și continua dezvoltarea muzicală.

„El a spus că nu putea cânta la tobe foarte bine, dar că a învățat pian și tobe și că nu putea citi notele muzicale. Totuși, copiii săi învață instrumente, așa că sperăm că vor veni aici într-o zi pentru a învăța”, a declarat Seth Pinnock.

Acest exemplu subliniază modul în care muzica devine un element central nu doar în viața personală a Prințului, ci și în implicarea sa în comunitate.

Spiral Skills, parte a hub-ului The Oasis Village, oferă cursuri gratuite de muzică și dezvoltare personală pentru sute de tineri anual.

Organizația a fost fondată de Seth Pinnock în 2015, după ce acesta a trecut printr-o perioadă dificilă de viață, inclusiv ședere temporară pe străzi.

După ce a venit în fața dificultăților și a pierdut o parte din finanțare, Spiral Skills a reușit să ofere sprijin artistic și educațional tinerilor din comunitățile defavorizate.

Prin muzică, tinerii învață nu doar instrumente și ritm, ci și responsabilitate, perseverență și încredere în sine.

„Este important să arătăm că muzica poate aduce speranță și oportunități, chiar în comunitățile marginalizate”, a spus Seth Pinnock.

Prințul William, vizitând personal organizația, a arătat că susține aceste inițiative și le consideră vitale pentru dezvoltarea tinerilor.

Homewards, fundația inițiată de Prințul William, a oferit sprijin financiar pentru renovarea și extinderea serviciilor Spiral Skills.

Această finanțare a permis transformarea fostei școli St Martin's in the Fields într-un hub multi-agency, unde tinerii pot avea acces la muzică, arte și suport educațional.

În timpul vizitei, Prințul a observat fotografii ale reginei Elisabeta II, care a deschis clădirea ca școală în 1999, subliniind continuitatea tradiției educaționale.

Pe lângă muzică, Homewards sprijină tinerii cu acces la echipamente pentru film și producție media, prin colaborarea cu Young Creators UK, agenție creativă condusă de tineri.

Prin aceste inițiative, muzica devine un element central al educației și incluziunii sociale, permițând tinerilor să-și dezvolte abilități și să exploreze cariere artistice.

William a discutat și cu membri ai Spiral Skills care au trecut prin experiențe dificile, inclusiv tineri care au fost expuși riscului de excluziune sau au avut probleme cu locuința.

Muzica joacă un rol terapeutic, ajutând tinerii să-și exprime emoțiile și să-și dezvolte abilități sociale. Abdoul Ndami, unul dintre tinerii comunitari, a descris cum a creat un program pentru adolescenți la o filială locală de McDonald’s, folosind muzica și activitățile artistice pentru a transforma comportamentul și pentru a oferi un spațiu sigur.

Prințul William a subliniat că inițiativele precum acestea arată că muzica și educația artistică nu sunt doar recreative, ci esențiale pentru prevenirea excluderii sociale și a problemelor legate de violență și lipsa oportunităților.

Prin vizitele sale la organizații precum Spiral Skills, Prințul William continuă moștenirea mamei sale, Prințesa Diana, care a fost cunoscută pentru implicarea în cauze sociale.

Muzica devine astfel un liant între valori familiale și implicarea comunitară: un mod de a combina educația artistică cu responsabilitatea socială.

Prin acest exemplu, William demonstrează că muzica nu este doar un hobby, ci un instrument de dezvoltare personală și comunitară.

Un moment memorabil al vizitei a fost recitalul lui Django Brooke. Prințul William a aplaudat sincer performanța, menționând că acesta este motivul pentru care el însuși nu cântă: „Și de aceea tu cânți, iar eu nu!”, a spus el râzând.

Această interacțiune nu doar că a destins atmosfera, dar a subliniat aprecierea sa pentru efortul și talentul tinerilor, încurajându-i să continue studiul muzicii.

Tinerii au avut ocazia să folosească instrumentele și echipamentele puse la dispoziție de Spiral Skills și Young Creators UK, învățând despre producția muzicală, compoziție și tehnici de interpretare.

Această experiență practică este esențială pentru formarea viitorilor muzicieni și pentru dezvoltarea creativității în rândul adolescenților.

Prin sprijinul Homewards, muzica devine un mijloc de incluziune socială. Tinerii care provin din medii defavorizate sau care au trecut prin experiențe de marginalizare au acces la cursuri gratuite, instrumente și mentorat.

Muzica ajută la dezvoltarea încrederii, a disciplinei și a abilităților de colaborare, competențe esențiale pentru succesul personal și profesional.

Fara Williams, fost fotbalist profesionist și Advocate Homewards, a spus despre Prinț: „Pentru tineri, să-l vezi pe cineva implicat, care știe și poate să facă diferența, este foarte motivant. Muzica, educația și sprijinul real fac diferența în comunitățile vulnerabile.”