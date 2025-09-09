International Isterie, oameni care au necesitat ajutor medical, zboruri pierdute pe aeroportul din Londra







Un terminal de pe aeroportul Heathrow din Londra a fost evacuat luni după-amiază. Timp de mai multe ore, după ora 17.00, totul a fost dat peste cap. Primul anunț către pasagerii zborurilor a fost că serviciile de urgență răspund la un "incident". A urmat panica și isteria.

Evacuarea terminalului 4 al aeroportului Heathrow din cauza unui incident chimic misterios a făcut ca 21 de persoane să aibă nevoie de tratament medical. Reprezentanții autorităților prezente la fața locului au declarant că oamenilor li s-a făcut rău din cauza "isteriei în masă", declanșată după ce s-a făcut anunțul de evacuare.

Heathrow este cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie. Din păcate, aici s-au mai produs incidente, unele cu mari daune.

De exemplu, în luna martie, aeroportul a fost închis după un incendiu electric devastator la stația electrică. S-a declanșat haos în întreaga lume și zile de perturbări pentru sute de mii de oameni, după cum a anunțat presa engleză. Închiderea a afectat 270.000 de călătorii.

După ce conducerii aeroportului I s-a semnalat un "posibil incident cu materiale periculoase", Terminalul 4 a fost închis timp de aproximativ trei ore, la scurt timp după ora 17:00. Mulțimi de oameni, posibil și pasageri români printre ei, au fost evacuați.

Din cauza isteriei create de frica unui pericol iminent, s-a create panică și unele persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pasagerii s-au adunat afară cu bagajele lor, în timp ce ambulanțele și echipajele de pompieri s-au grăbit să ajungă la fața locului.

Douăzeci și una de persoane au fost evaluate de paramedici la aeroport, în timp ce o persoană a fost dusă la spital, pe fondul temerilor unei scurgeri de substanțe chimice.

Poliția a anunțat, după verificările de specialitate, că "nu a fost găsită nicio urmă de substanță chimică" la aeroport, în timp ce serviciile și-au reluat activitatea în jurul orei 20:30.

„Aproximativ 20 de persoane au reclamat o vătămare. Niciunul nu a fost considerat că i-a fost pusă viața în pericol. Anchetele sunt în curs de desfășurare", a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane. Totuși, un reprezentant al Ambulanței a declarat presei că cea de-a 21-a persoană a fost dusă la spital.

Incidentul a fost un eveniment de tip "isterie în masă", fără materiale periculoase găsite, a declarat o sursă din poliție pentru BBC. El a adăugat că incidentul ar fi putut însă "crește ca un bulgăre de zăpadă".

Un purtător de cuvânt al aeroportului Heathrow a declarat: „Serviciile de urgență au confirmat că Terminalul 4 este sigur pentru a se redeschide și facem tot ce putem pentru a ne asigura că toate zborurile vor pleca conform planului astăzi.

Ne pare foarte rău pentru perturbările cauzate, dar siguranța și securitatea pasagerilor și a colegilor noștri este prioritatea noastră numărul unu”.

De asemenea, oficialul a transmis călătorilor un mesaj: "Încurajăm pasagerii să verifice cu compania aeriană cele mai recente informații despre zborul lor în această seară, iar colegii noștri vor fi la îndemână până noaptea pentru a vă ajuta".

Cei evacuați au primit sticle de apă de la personalul aeroportului Heathrow, în timp ce pături de folie au fost împărțite pentru a ține oamenilor de cald peste noapte.