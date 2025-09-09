International

Isterie, oameni care au necesitat ajutor medical, zboruri pierdute pe aeroportul din Londra

Isterie, oameni care au necesitat ajutor medical, zboruri pierdute pe aeroportul din Londra
Un terminal de pe aeroportul Heathrow din Londra a fost evacuat luni după-amiază. Timp de mai multe ore, după ora 17.00, totul a fost dat peste cap. Primul anunț către pasagerii zborurilor a fost că serviciile de urgență răspund la un "incident". A urmat panica și isteria.

 Evacuarea terminalului 4 al aeroportului Heathrow din cauza unui incident chimic misterios a făcut ca 21 de persoane să aibă nevoie de tratament medical. Reprezentanții autorităților prezente la fața locului au declarant că oamenilor li s-a făcut rău din cauza "isteriei în masă", declanșată după ce s-a făcut anunțul de evacuare.

Heathrow este cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie. Din păcate, aici s-au mai produs incidente, unele cu mari daune.

De exemplu, în luna martie, aeroportul a fost închis după un incendiu electric devastator la stația electrică. S-a declanșat haos în întreaga lume și zile de perturbări pentru sute de mii de oameni, după cum a anunțat presa engleză. Închiderea a afectat 270.000 de călătorii.

Ce s-a petrecut aseară pe aeroportul Heathrow

După ce conducerii aeroportului I s-a semnalat un "posibil incident cu materiale periculoase", Terminalul 4 a fost închis timp de aproximativ trei ore, la scurt timp după ora 17:00. Mulțimi de oameni, posibil și pasageri români printre ei, au fost evacuați.

Din cauza isteriei create de frica unui pericol iminent, s-a create panică și unele persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pasagerii s-au adunat afară cu bagajele lor, în timp ce ambulanțele și echipajele de pompieri s-au grăbit să ajungă la fața locului.

Douăzeci și una de persoane au fost evaluate de paramedici la aeroport, în timp ce o persoană a fost dusă la spital, pe fondul temerilor unei scurgeri de substanțe chimice.

Anunțul autorităților după cercetarea aeroportului

Poliția a anunțat, după verificările de specialitate, că "nu a fost găsită nicio urmă de substanță chimică" la aeroport, în timp ce serviciile și-au reluat activitatea în jurul orei 20:30.

„Aproximativ 20 de persoane au reclamat o vătămare. Niciunul nu a fost considerat că i-a fost pusă viața în pericol. Anchetele sunt în curs de desfășurare", a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane. Totuși, un reprezentant al Ambulanței a declarat presei că cea de-a 21-a persoană a fost dusă la spital.

Incidentul a fost un eveniment de tip "isterie în masă", fără materiale periculoase găsite, a declarat o sursă din poliție pentru BBC. El a adăugat că incidentul ar fi putut însă "crește ca un bulgăre de zăpadă".

Terminalul a fost declarat "sigur pentru redeschidere" la scurt timp după ora 20:00

Un purtător de cuvânt al aeroportului Heathrow a declarat: „Serviciile de urgență au confirmat că Terminalul 4 este sigur pentru a se redeschide și facem tot ce putem pentru a ne asigura că toate zborurile vor pleca conform planului astăzi.

Ne pare foarte rău pentru perturbările cauzate, dar siguranța și securitatea pasagerilor și a colegilor noștri este prioritatea noastră numărul unu”.

De asemenea, oficialul a transmis călătorilor un mesaj: "Încurajăm pasagerii să verifice cu compania aeriană cele mai recente informații despre zborul lor în această seară, iar colegii noștri vor fi la îndemână până noaptea pentru a vă ajuta".

Cei evacuați au primit sticle de apă de la personalul aeroportului Heathrow, în timp ce pături de folie au fost împărțite pentru a ține oamenilor de cald peste noapte. 

