Exclusiv: Florin Piersic junior imagini rare! Cum a fost surprins actorul pe aeroport

Florin Piersic junior este un actor respectat, dar și un tată responsabil, cel puțin asta se vede din imaginile surprinse de paparazzi EVZ. Acesta călătorește alături de fiul său căruia îi acorda foarte multă atenție.

Fiul mult mai celebrului său tată, juniorul își ia în serios și el rolul de părinte. Acesta are doi copiii din două relații diferite, iar acum a fost surprins alături de mezin. Sasha, are 8 ani și este fiul lui Florin Piersic junior din relația pe care o are cu Andreea Ciupcă. Cei doi au fost surprinși pe aeroportul Otopeni, în timp ce își căutau poarta pentru a se îmbarca.

Actorul este foarte preocupat de copilul său și are grijă să-l aibă tot timpul lângă el. De altfel, cei doi vorbesc tot drumul, semn că tatăl este preocupat de ceea ce spune cel mic. Sasha nu este singurul copil al lui Florin Piersic.

Acesta mai are o fată dintr-o relație de patru ani pe care a avut-o cu actrița Dorina Chiriac. Cei doi însă nu s-au înțeles, cu toate acestea juniorul are grijă de fiica sa. Ba chiar petrece timp cu ea ori de câte ori are ocazia.

Pe de altă parte, relația juniorului cu seniorul nu este tocmai în cea mai bună etapă. Florin Piersic Junior a precizat anul trecut faptul că nu se înțelege prea bine cu tatăl său.

”Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la filmul Fix Alert, am făcut o conferință de presă. Și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa.

Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie. El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu”, a explicat acesta.