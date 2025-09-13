International

Protest uriaș la Londra. Peste 100.000 de persoane la marșul lui Tommy Robinson. Poliția a intervenit în forță

Protest uriaș la Londra. Peste 100.000 de persoane la marșul lui Tommy Robinson. Poliția a intervenit în forță Sursa foto: Captură video Youtube
Peste 100.000 de protestatari au mărșăluit sâmbătă prin centrul Londrei, într-una dintre cele mai mari demonstrații de dreapta din epoca modernă a Marii Britanii, potrivir Reuters. Manifestația a fost organizată sub sloganul „Unite the Kingdom” (Uniți Regatul) de activistul anti-imigrație Tommy Robinson.

În paralel, în apropiere, s-a desfășurat și un contraprotest „Stand Up to Racism” (Ridicați-vă împotriva rasismului), la care au luat parte circa 5.000 de persoane.

Proteste la Londra. Tensiuni și ciocniri cu forțele de ordine

Poliția a transmis că mai mulți protestatari au încercat să spargă cordoanele de securitate pentru a intra în zona tampon dintre cele două tabere sau pentru a ataca grupurile adverse. S-au înregistrat incidente în care agenți de ordine au fost agresați, fiind nevoie de suplimentarea forțelor cu unități echipate de protecție și sprijinite de caii poliției.

În total, peste 1.600 de polițiști au fost mobilizați la Londra pentru acest eveniment, dintre care 500 aduși din alte regiuni. Forțele de ordine au avut de gestionat simultan și alte evenimente majore, precum meciuri de fotbal și concerte.

„Vom aborda aceste manifestații ca pe orice alte proteste, garantând că oamenii își pot exercita drepturile legale, dar intervenind ferm dacă au loc incidente sau infracțiuni”, a declarat comandantul Clair Haynes, care a coordonat operațiunea.

Mesajul protestatarilor: „Noi credem în Tommy”

Tommy Robinson

Tommy Robinson. Sursa foto: Wikipedia

Participanții au purtat steaguri britanice și englezești, dar și drapele americane și israeliene, mulți dintre ei afișând șepci roșii cu mesajul „Make America Great Again”, simbol al fostului președinte american Donald Trump. Sloganurile scandate și pancartele afișate au vizat critica la adresa premierului Keir Starmer și cererea de stopare a imigrației ilegale.

„Vrem să ne recuperăm țara, vrem să ne recuperăm libertatea de exprimare”, a spus Sandra Mitchell, una dintre participante. „Trebuie să oprească migrația ilegală în această țară. Noi credem în Tommy”, a adăugat ea.

Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, a prezentat marșul ca o sărbătoare a libertății de exprimare și a afirmat că pe străzile Londrei s-au adunat „sute de mii de oameni”. Manifestanții l-au comemorat și pe activistul conservator american Charlie Kirk, ucis prin împușcare la începutul săptămânii.

Dezbateri ample pe tema imigrației în Regat

Imigrația a devenit principala temă de dezbatere politică în Regat, eclipsând inclusiv preocupările legate de economie. Doar în acest an, peste 28.000 de persoane au traversat Canalul Mânecii în bărci mici, un record care alimentează tensiunile politice și sociale.

Partidul Reform UK, formațiune anti-imigrație aflată în creștere în sondaje, s-a distanțat însă de Robinson, care are mai multe condamnări penale. Cu toate acestea, demonstrațiile inspirate de mișcările naționaliste și de dreapta au câștigat teren în Marea Britanie, fiind alimentate de valul de proteste împotriva cazării migranților în hoteluri și de retorica anti-musulmană prezentă la unele manifestații.

 

