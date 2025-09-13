Sindicatele profesorilor vor grevă ca în 2023. Veste de coșmar pentru elevii din ani terminali

Sindicatele din învățământ iau în calcul declanșarea unei greve generale chiar în perioada examenelor naționale din 2026, după modelul acțiunii din 2023. „Există două curente: unul, pe care îl susțin și eu, ar viza demararea consultării imediat, spre sfârșitul lunii septembrie – începutul lui octombrie. Al doilea curent propune consultarea în aprilie-mai, pentru a declanșa greva la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, similar cu anul 2023”, a declarat liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, într-un interviu pentru Radio România Iași.

Lăcustă a precizat că „deocamdată, este o problemă de oportunitate, legată de momentul cel mai potrivit în care am putea declanșa această formă de consultare”. Potrivit liderului sindical, o parte dintre colegi vor să înceapă procesul de consultare încă din toamna acestui an, în timp ce alții consideră mai eficientăpresiunea exercitată direct înaintea examenelor naționale, la fel ca în urmă cu trei ani.

Sindicalistul a mai atras atenția că în sistem există probleme care ar putea fi corectate rapid, una dintre ele fiind anularea majorării normei didactice. „Nu ar fi nicio problemă să revenim la norma de până în iulie, pentru că diferența de ore ar putea fi plătită la plata cu ora. Din punct de vedere organizatoric, ar ajuta foarte mult, mai ales pentru colegii care au fost nevoiți să-și completeze norma didactică în alte unități de învățământ”, a declarat liderul USLIP Iași.

Organizațiile sindicale urmează să stabilească în perioada următoare calendarul acțiunilor de protest. Hotărârea va fi influențată și de modul în care vor decurge negocierile cu autoritățile, însă varianta unei greve generale în timpul examenelor din 2026 rămâne una dintre opțiunile luate serios în calcul.

Greva generală din educație a început pe 22 mai 2023 și a reprezentat cel mai amplu protest al profesorilor din ultimii ani. Principala revendicare a vizat creșterea salariilor, cadrele didactice și personalul auxiliar considerând că veniturile lor nu reflectă importanța socială a muncii pe care o desfășoară. Sindicatele au cerut majorări de 25% și îmbunătățirea condițiilor de lucru, iar protestul s-a extins rapid la nivel național.

Pe parcursul grevei, mii de școli au fost paralizate, iar elevii au resimțit direct efectele. Examenele pentru clasa a VI-a au fost amânate de două ori și, în final, anulate, în timp ce probele orale de la Bacalaureat au fost reprogramate. În paralel, perioada de înscriere la examene a fost prelungită, ceea ce a creat o stare de incertitudine în rândul familiilor și a generat tensiuni suplimentare între profesori, elevi și autorități.

După trei săptămâni de proteste, pe 12 iunie 2023 sindicatele au anunțat suspendarea grevei, ca urmare a promisiunilor Guvernului concretizate prin Ordonanța de Urgență 57/2023. Documentul a prevăzut majorări salariale pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic, precum și angajamentul de a introduce noile grile în viitoarea lege a salarizării. Deși nu toate cerințele au fost satisfăcute, decizia a pus capăt blocajului din școli.

Efectele grevei au fost multiple. Profesorii au obținut creșteri de venituri, dar o parte dintre sindicaliști au criticat suspendarea protestului, acuzând lipsa unor garanții clare pe termen lung. Elevii au fost însă afectați prin întreruperea cursurilor și prin schimbarea calendarului examenelor.