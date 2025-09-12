Social

Daniel David, dezamăgit de sistemul de învățământ: Orice schimbare generează scandaluri, discuții și probleme

Daniel David. Sursa foto: Facebook
Schimbările din învățământ nu pot fi aplicate cu ușurință, spune Daniel David, ministrul Educației. După mai bine de nouă luni în fruntea Ministerului, oficialul s-a arătat dezamăgit de modul în care funcționează sistemul.

Daniel David, despre problemele din Educație

Prezent la podcastul lui Andi Moisescu, oficialul a fost întrebat dacă i se pare simplu să pună în practică schimbările din Educație. Daniel David a explicat că sistemul educațional din România este extrem de centralizat, iar orice decizie a ministrului, chiar și una aparent minoră, cum ar fi modificarea orelor unei discipline sau introducerea unei noi materii în planul cadru, provoacă nemulțumiri.

„E foarte complicat. Eu am rămas dezamăgit. Sistemul nostru este foarte centralizat, orice mișcare pe care vrea să o facă ministrul pe scară mică, adică să mărești sau să schimbi numărul de ore pentru o anumită disciplină, să pui o nouă disciplină în planul cadru, pentru că lumea evoluează, apar lucruri noi, unele trebuie scoase, altele ar trebui aduse în planurile cadru. Adică afectezi două sute și ceva de mii de oameni în funcție de decizia pe care ai luat-o, ceea ce este inacceptabil, pentru că orice schimbare generează mereu scandaluri, discuții și probleme în sistemul de educație”, a spus el.

@andimoisescu.ro 📚 Putem începe reforma în educație cu schimbări mici, locale, în funcție de specificul și nevoile fiecărei școli sau comunități? 👀 Episodul complet pe YouTube ApropoTV #apropotv #reformaeducatiei ♬ sunet original - Andi Moisescu

Ministrul Educației, îndemnat de sindicaliști să demisioneze

Nemulțumiți de măsurile aduse de actuala guvernare, profesorii au protestat timp de aproape o lună de zile. Deși anul școlar a început deja, mulți dintre ei urmează îndemnul sindicatelor și refuză să predea. În contextul valului de proteste, dascălii i-au cerut demisia lui Daniel David.

elevi

elevi / sursa foto: dreamstime.com

De partea cealaltă, ministrul Educației a declarat că a ales să nu își înainteze demisia din motive de patriotism, deși inițial intenționa să o facă înainte de 8 iulie.

AUR, moțiune împotriva ministrului Danie David

Joi, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a înaintat Senatului o moțiune simplă împotriva ministrului Educației. Reprezentanții AUR susțin că sistemul educațional este afectat de deciziile adoptate prin angajarea răspunderii, fără consultarea publică, dezbateri sau vot democratic.

În documentul depus, AUR îl acuză pe Daniel David că a promovat „minciuna, austeritatea și degradarea școlii românești”, în loc să protejeze viitorul elevilor și să susțină demnitatea cadrelor didactice. Printre deciziile criticate se află și creșterea normei didactice săptămânale de la 18 la 20 de ore.

1 comentarii

  1. Vio spune:
    12 septembrie 2025 la 12:17

    Domnule sicofant al ministerului educatiei, nic una dintre schimbarile anterioare nu au produs scandal, daca vreti sa stiti ! Ultima, aceea a lui Iohannis, desi 'apa chioara' , a fost luata in serios de cadrele didactice. Noi, profesorii, am inceput o groaza de programe pe banii nostri, si in timpul nostru liber cursuri si toate cele, unul dintre aceste chiar asa se numeste: "Programul de transformare ". Nu mai vorbim ca Legea Invatamantului cea destul de buna a ministrului Miclea a fost indeplinita in tot ceea ce tinea de profesori. Ajunseseram la un echilibru si asteptam doar fondurile promise pentru dotari. Asa ca mai lasa atitudinea asta de vacar frustrat ca l-a alungat satul din cauza ca a pierdut vacile satenilor ! Si in privinta asta minti !

