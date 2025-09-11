Social Ce pot face părinții contra profesorilor care nu-și fac datoria







Dacă profesorii refuză să predea, dar nici nu sunt în grevă, părinții pot să întreprindă diverse acțiuni împotriva lor, de la reclamații administrative la acțiuni în instanță pentru încălcarea dreptului copiilor la educație, explică, exclusiv pentru EvZ, avocatul Bogdan Dobrescu.

După protestul masiv al bugetarilor din Învățământ, imaginea din școli amintește de perioada pandemiei. În unele unități de învățământ, profesorii intră la clasă, ca să nu piardă banii fără care ar rămâne dacă s-ar declara în grevă, dar refuză să predea sau să îi evalueze pe elevi, limitându-se la rolul de „supraveghetori”.

Elevii sunt puși să copieze din manuale, fără explicații sau interacțiune reală la ore, adică profesorii iau banii degeaba, privându-i pe copii de instrucția pentru care părinții lor și întreaga societate le plătește salarii mai mult decât generoase, după evaluarea OECD.

Dar, pentru a masca faptul că profesorii greviști sunt plătiți degeaba, unii directori au ales să mușamalizeze totul organizând „activități alternative”, precum „Săptămâna Verde” sau „Săptămâna Altfel”.

Sindicaliștii i-au sfătuit pe profesori să „limiteze temporar activitățile de predare, învățare și evaluare” și să se concentreze doar pe o serie de sarcini considerate esențiale.

Avocatul spune că „dreptul la grevă este garantat de Constituție (Art. 43) și reglementat prin Codul Muncii (Titlul IX, Capitolul 2, articolele 233-236) și Legea Dialogului Social (Legea nr. 62/2011, Titlul VIII), permițând salariaților să-și apere interesele profesionale, economice și sociale printr-o încetare voluntară și colectivă a lucrului, însă cu respectarea unor condiții specifice și a limitărilor impuse de lege, cum ar fi garantarea serviciilor esențiale”.

Potrivit Codului Muncii, participarea la grevă nu poate fi considerată abatere disciplinară și nu poate atrage sancțiuni.

„Conform articolului 235 Codul Muncii, participarea la grevă, precum şi organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor salariaţilor şi nu pot avea drept consecinţă sancţionarea disciplinară a salariaţilor grevişti sau a organizatorilor grevei. Prin urmare, dacă refuzul de a preda se înscrie într-o formă legală de grevă, atunci nu poate fi considerată abatere disciplinară, care să fie sancționată disciplinar astfel”, adaugă el.

În cazul în care greva nu este făcută cu respectarea dispozițiilor legale, atunci se poate considera că profesorii și-au încălcat obligațiile de asigurare a desfășurării procesului instructiv-educativ, mai spune Bogdan Dobrescu.

„În aceste situații, pot fi uzate căi de acțiune, de la administrative, precum sesizări, reclamații administrative la director, la Ministerul Educației, până la judiciare, precum introducerea unei acțiuni civile împotriva școlii și/sau profesorului, pentru încălcarea dreptului la educație”, arată el.

Îndemnul sindicaliștilor privind desfășurarea orelor a venit cu puțin timp înainte de deschiderea noului an școlar. Profesorii au fost „sfătuiți” să limiteze temporar activitățile de predare, învățare și evaluare și să se concentreze doar pe o serie de sarcini considerate esențiale.

„Enunțarea titlului lecției sau activității ori evaluării, cu informarea elevilor că acestea se vor amâna până la încetarea formei de protest; Supravegherea elevilor/preșcolarilor în timpul orelor de curs/de activități educative”, a fost mesajul publicat de FSLI.

De asemenea, sindicaliștii i-au pe dascăli îndemnat să ofere „răspunsuri succinte” la întrebările venite din partea elevilor.

Dincolo de aceste tensiuni, mulți părinți se întreabă dacă elevii vor fi nevoiți să recupereze orele pierdute în weekenduri.

„Nu ar fi exclus să recupereze orele pierdute în weekend. Nu ne mai miră nimic. E un haos total. Au de pierdut elevii, iar noi ne mai întrebăm de ce trebuie să aruncăm banii pe meditații”, ne-a spus mama unui elev de clasa a șaptea.