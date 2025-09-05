Social România va primi sute de refugiați din Africa, începând cu 2026







Guvernul a hotărât ca în perioada 2026-2027, România să primească 300 de refugiați sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, potrivit deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaților în România. „Actul normativ prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiaţi care vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027”, se arată în comunicatul Executivului.

Guvernul a adoptat joi o hotărâre care completează legislația privind relocarea refugiaților în România. Executivul a anunțat că, în perioada 2026-2027, țara va reloca 300 de refugiați. Aceștia vor fi sudanezi, eritreeni sau sud-sudanezi și vor proveni din Egipt sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaților în România.

„Actul normativ prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiaţi care vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027. Astfel, ţara noastră va primi un număr de 300 de refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România”, se arată în comunicatul Executivului.

Logistica necesară pentru misiunile de selecție, transfer și sprijinirea în România a celor 300 de persoane va fi acoperită prin programele naționale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1147/2021 privind Fondul pentru azil, migrație și integrare.

Decizia Guvernului face parte din angajamentele asumate de România față de Uniunea Europeană în migrație și azil. Executivul a subliniat că, prin această măsură, România își confirmă sprijinul voluntar pentru Planul de relocare și admitere umanitară al Uniunii Europene, în conformitate cu Pactul European privind Migrația și Azilul.

„Prin această măsură, ţara noastră confirmă angajamentul de a contribui, în mod benevol, la Planul de relocare şi de admisie umanitară al Uniunii Europene, în acord cu dispoziţiile Pactului European privind Migraţia şi Azilul”, se mai arată în comunicat.

Prin această decizie, România își reafirmă solidaritatea față de Uniunea Europeană și dorința de a sprijini soluțiile comune pentru gestionarea migrației.

Programul presupune amenajarea infrastructurii necesare pentru primirea refugiaților și sprijinirea integrării acestora în societatea românească, proces care va fi monitorizat și evaluat pe toată durata perioadei 2026-2027.