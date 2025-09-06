International A murit Ducesa de Kent. Se retrăsese din viața regală și preda muzica la o școală din provincie







Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham, citat de Sky News. Katharine, ( n.r. cel mai în vârstă membru în viață al Familiei Regale după moartea Reginei Elisabeta a II-a în 2022), rămâne în memoria britanicilor pentru căldura cu care îi consola pe finaliștii învinși la Wimbledon. Un episod special a avut loc cu tenismena Jana Novotná, în 1993, rămas în memoria afectivă a spațiului public.

Drapelul Regatului Unit de la Palatul Buckingham a fost coborât în bernă la scurt timp după anunț. Un anunț oficial este expus pe gardul înalt al palatului.

A devenit membră a familiei regale britanice în 1961. Atunci, Katharine s-a căsătorit cu Prințul Edward, Ducele de Kent — văr al regretatei Regine Elisabeta a II-a — într-o ceremonie fastuoasă la Catedrala din York. Cuplul are trei copii în viață: George, Conte de St Andrews, Lady Helen Windsor și Lord Nicholas Windsor.

Ducesa de Kent era pianistă, organistă și cântăreață talentată, fiind o persoană care și-a dorit normalitatea și mai puțin onorurile regale. Ea a renunțat la titulatura ASR (Alteța Sa Regală), preferând să fie cunoscută drept „Doamna Kent”, și s-a retras din viața regală pentru a preda muzică timp de 13 ani la o școală primară din Hull.

Era considerată una din cele mai iubite persoane din familia regală, fiind apreciată de oameni pentru modul firesc în care se integra în societate. Era remarcată pentru simțul umorului, despre dorința de a se integra într-o comunitate foarte diferită de cercurile regale. O femeie care „intra în sala profesorilor și își făcea o ceașcă de ceai ca toți ceilalți”, a spus actuala directoare a școlii la care a predat, în Hull.

A uimit prin deschiderea cu care, în anii 1990, a vorbit despre pierderea unei sarcini și depresia care a urmat, o atitudine cu adevărat înaintea vremii. Decizia de a se converti la catolicism, pentru că „îmi plac regulile”, a fost un alt moment care a împins-o în atenția presei, scrie Sky News.

Palatul a transmis vineri, într-o declarație: „Cu profundă tristețe, Palatul Buckingham anunță moartea Alteței Sale Regale Ducesa de Kent. «Alteța Sa Regală a încetat din viață în pace, aseară, la Palatul Kensington, înconjurată de familie. Regele și Regina și toți membrii Familiei Regale i se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților acestuia în doliul lor și își amintesc cu drag devotamentul de o viață al Ducesei față de toate organizațiile cu care a fost asociată, pasiunea ei pentru muzică și empatia față de tineri.»”

Prințul și Prințesa de Wales au adus un omagiu personal Ducesei de Kent, lăudând-o pentru munca „neobosită în slujba celorlalți”, descriind-o drept „un membru al familiei care ne va lipsi mult”. Prim-ministrul Sir Keir Starmer a spus că Ducesa de Kent a adus „compasiune, demnitate și o notă profund umană în tot ceea ce a făcut”, aducându-i un omagiu după deces.