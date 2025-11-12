Cu cine ar vota bucureștenii pentru Primăria Generală. Sondaj Avangarde

Cel mai recent sondaj de opinie realizat de Avangarde cu privire la alagerile locale pentru Primăria Generală a Municipiului București arată rezultate în linie cu ceea ce se știa, dar apar și surprize.

Sondajul începe prin a măsura gradul de cunoaștere a faptului că, pe 7 decembrie, în Capitală se vor organiza alegeri, necesare după ce postul de primar general a devenit vacant prin plecarea fostului edil Nicușor Dan la Cotroceni, în urma alegerilor prezidențiale din 18 mai anul acesta.

Și, cu toate că discuțiile cu privire la organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei au durat luni în șir și au fost destul de tensionate, se pare că 16% dintre bucureșteni încă nu știu că se vor face noi alegeri sau când vor avea loc acestea.

În schimb, 82% dintre cei chestionați de Avangarde au declarat că știu că scrutinul pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc pe 7 decembrie.

În ceea ce privește opțiunile de vor, candidatul PSD Daniel Băluță, actual primar al sectorului 4 al Capitalei, se află în continuare pe prima poziție, cu 24% dintre opțiunile alegătorilor chestionați.

Pe a doua poziție se clasează candidatul PNL Ciprian Ciucu, actual primar al sectorului 6 al Bucureștiului, care adună 21% dintre votanții din Capitală.

Candidatul USR Cătălin Drulă se plasează pe locul al treilea, cu 20% dintre opțiunile bucureștenilor chestionați de Avangarde.

Pe poziția a patra se află Anca Alexandrescu, care candidează ca independentă, dar este susținută de AUR, însă nu și de fostul candidat prezidențial Călin Georgescu, adunând, în sondajul Avangarde, 17% dintre opțiunile locuitorilor Capitalei.

Locul al cincilea este ocupat de Vlad Gheorghe, candidat independent, cu 5%, urmat, pe a șasea poziție, de Ana Ciceală, reprezentanta partidului SENS, cu 4%, la egalitate cu un alt independent, Virgil Alexandru Zidaru, tot cu 4%.

Clasamentul este încheiat de candidatul PUSL, Liviu Negoiță, fost primar al sectorului 3 cu ani în urmă, care adună 3% dintre opțiuni, în timp ce 2% dintre cei chestionați le-au declarat celor de la Avangarde că vor vota cu altcineva.

Sondajul are și o surpriză: la întrebarea deschisă „Indiferent cu cine veți vota, cine credeți că va fi viitorul primar al Capitalei?”, 30% dintre cei chestionați de Avangarde l-au indicat pe Daniel Băluță, 19% pe Ciprian Ciucu, 15% pe Cătălin Drulă și 12% pe Anca Alexandrescu.

Ana Ciceală și Vlad Gheorghe sunt creditați ca posibili câștigători de câte 3% dintre respondenți, Virgil Alexandru Zidarul de 2%, în timp ce 5% dintre cei chestionați de Avangarde spun că va câștiga altcineva, iar 11% au declarat că nu știu sau nu pot răspunde.

Universul sondajului Avangarde este reprezentat de populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a Municipiului București, eșantionul a fost de 1080 de subiecți, iar datele au fost culese prin metoda face-to-face (teren) în perioada 02.11.2025 – 07.11.2025.

Eroarea maximă de eșantionare a sondajului Avangarde, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%. Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă la nivelul Municipiului București.