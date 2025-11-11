Politica

Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București

Ciprian Ciucu. Sursă foto: Facebook

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, vine în fața bucureștenilor cu o ofertă explicită: un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în Primărie și în oraș și pentru a livra rezultate vizibile la scara întregului București.

Cea mai mare onoare este să fiu primarul Bucureștiului. Proiectul vieții mele… eu propun un parteneriat cu bucureștenii pentru cel puțin 6 ani de acum înainte, astfel încât să pun ordine în primărie și în oraș și să apară rezultate scalate la nivelul Bucureștiului, așa cum au apărut în Sectorul 6”, a declarat Ciucu.

Totodată, Ciucu precizează că nu vizează o carieră politică nelimitată:

„Mai mult de 10–12 ani nu mai vreau să stau prin politică. Nu sunt genul care să-mi doresc puterea de dragul puterii. Îmi doresc puterea ca să pot face ceva în orașul pe care îl iubesc.”

