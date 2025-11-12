Roboții vietnamezi s-au îndrăgostit de candidatura de AUR. Anca Alexandrescu promovată prin metode ilegale

Roboții vietnamezi intră în campania pentru București. Candidata independentă pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, se află în centrul unui scandal uriaș. O armată de conturi suspecte, multe dintre ele cu nume asiatice, îi pompează popularitatea pe Facebook.

Ancheta, realizată de Public Record, dezvăluie o legătură surprinzătoare cu un om-cheie din inima industriei de apărare a României. Reamintim că Anca Alexandrescu a recunoscut că a primit de la Gabriel Oprea, fostul ministru al Apărării, gradul de locotenent-colonel.

Analiștii au identificat peste 130 de conturi de Facebook suspecte care o urmăresc pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR. Majoritatea au nume vietnameze, folosind poze furate de la influenceri asiatici celebri pentru a simula utilizatori reali – o tactică clasică de dezinformare digitală.

Potrivit Public Record, suspiciunile nu se opresc aici. Zeci de conturi au postat același mesaj bizar, în limba vietnameză, într-o singură zi. Dovada cea mai clară că nu era vorba de utilizatori reali, ci de un program, a venit sub forma unui mesaj tehnic: „Resource has been exhausted (e.g. check quota)”.

Această eroare, generată de un serviciu Google, arată că aceste conturi foloseau Inteligența Artificială (AI) pentru a genera automat mesajele. Programul a rămas pur și simplu fără resurse, dezvăluind mecanismul din spatele cortinei.

Alături de acești „boți vietnamezi”, au apărut și profiluri-fantomă cu nume românești, fără poze sau conținut, care urmăresc exclusiv pagina lui Alexandrescu. Acest tip de amplificare artificială are un singur scop: să păcălească algoritmii platformei. Fiecare follow și like fals umflă popularitatea candidatei, făcând-o să pară un fenomen social, iar Facebook o împinge mai mult în fața alegătorilor.

Cea mai mare intrigă vine din interiorul sistemului. Promovarea pe social media este asigurată și de o rețea de 20 de grupuri de Facebook reciclate, care adună peste 35.000 de membri.

Inițial, în 2024, aceste grupuri susțineau candidatura Alexandrei Păcuraru la prezidențiale. Însă, după anularea alegerilor, grupurile și-au schimbat rapid și sincronizat numele și scopul, promovând-o pe Anca Alexandrescu, chiar și pentru funcția de președinte! Același design, aceleași reguli, alt personaj.

Cine moderează această rețea de susținere? Public Record dezvăluie că printre administratori se află Ulise Toader, care este nimeni altul decât șeful Corpului de Control și purtător de cuvânt la Romarm S.A., compania strategică de stat care produce armament.

Legătura este cu atât mai explozivă cu cât Anca Alexandrescu a fost membră și președintă în Consiliul de Administrație al Romarm între 2015 și 2016, perioadă în care Toader lucra și el acolo. O candidată care clamează lupta împotriva „sistemului” este susținută de un om-cheie din chiar aparatul de stat.

Pusă în fața acestor dovezi, Anca Alexandrescu a negat orice cunoștință, declarând pentru Public Record că „mă amuză că s-a trecut de la boții ruși la vietnamezi” și că nu știe cine o urmărește. La rândul său, Ulise Toader a negat o relație personală cu candidata, explicând că a schimbat numele grupurilor pur și simplu pentru că „i-a plăcut de ea”.

Aceste negații, deși convenabile, nu anulează problema fundamentală. Manipularea digitală, fie că vine din Vietnam sau din birourile Romarm, subminează dreptul cetățenilor de a alege pe baza unor fapte autentice.

Alegătorii din București trebuie să știe cine plătește și cine trage sforile în spatele campaniei. Cine stă, de fapt, în culisele internetului paralel?