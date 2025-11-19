Grindeanu: PSD nu susține reducerea salariilor bugetarilor

După reuniunea conducerii partidului, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații au votat în unanimitate împotriva diminuării veniturilor bugetarilor. Totodată, acesta a precizat că, în interiorul coaliției, dezbaterea privind administrația centrală continuă și nu a fost finalizată. „Discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, ca să clarificăm, în coaliţie. Noi azi am făcut, aşa cum am spus, un Birou Permanent Naţional şi am cerut părerea colegilor mei, legat de acest subiect. Am cerut un vot, votul a fost unanim, PSD-ul nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar. Pe scurt, despre asta este vorba, votul a fost unanim”, a declarat Sorin Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul PSD a subliniat totodată că formațiunea este de acord cu discuțiile legate de comasarea unor instituții, reorganizarea structurilor deconcentrate și alte măsuri care pot duce la eficientizarea administrației centrale.

În analiza internă a PSD, principalul punct al ședinței a fost legat de angajarea răspunderii Guvernului pentru „pachetul 3”, care include atât prevederi privind administrația locală și centrală, cât și măsuri pentru stimularea economiei. Grindeanu a precizat că reprezentanții partidului au prezentat Ministerului Finanțelor întregul set de propuneri și că discuțiile tehnice au demonstrat lipsa impactului bugetar negativ estimat inițial.

Președintele PSD a prezentat și o serie de indicatori economici care justifică, în opinia sa, necesitatea adoptării măsurilor de sprijin. Potrivit lui Grindeanu, salariul mediu, indicator al puterii de cumpărare, a scăzut cu 5,3% față de septembrie 2025, în timp ce economia României a înregistrat în trimestrul al treilea o contracție de 0,2% față de trimestrul precedent, ceea ce plasează țara în zona de risc pentru recesiune tehnică.

Acesta a menționat și alte evoluții negative precum scăderea în cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, reducerea cu aproximativ 8% în sectorul HoReCa comparativ cu august-septembrie 2024, ddiminuare cu 1% a producției industriale în primele nouă luni față de aceeași perioadă din 2024 și o inflație apropiată de 10%.

„Este evident că avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică, care, ce să vezi, sunt şi parte din strategia fiscal-bugetară”, a concluzionat Grindeanu.

În privința reducerii cheltuielilor statului, liderul PSD a prezentat estimările financiare referitoare la aplicarea unei tăieri de 10% la cheltuielile cu personalul.

„Dacă e să calculăm, vorbim de undeva la 10 miliarde, suma pe care ar economisi-o statul, dacă ar aplica această reducere de cheltuieli cu 10% din cheltuielile de personal.”

Grindeanu a insistat că această sumă poate fi obținută prin reorganizări administrative și nu prin reducerea salariilor: „Poate fi economisită în alt mod şi nu e nevoie să tăiem salariile profesorilor, a medicilor, a poliţiştilor, a cadrelor militare.”

Liderul PSD a oferit drept exemplu reorganizarea din transporturi, unde a fost creată CNIR la cerința PNRR. El a explicat că instituția a fost formată prin preluarea unor angajați de la CNAIR, fără angajări noi, însă costurile totale au crescut din cauza structurii duble: două conduceri, sedii separate și posibile structuri teritoriale paralele. Acesta a adăugat că reorganizarea nu va implica reducerea masivă a personalului, dar în unele situații de suprapunere instituțională pot apărea „excepții”.

Grindeanu a explicat că evoluțiile economice afectează deja nivelul de trai, iar orice diminuare de venituri ar adânci problemele sociale:

„Viaţa românilor este mai rea, mult mai rea decât anul trecut. Dacă statul vine în acest moment şi mai reduce încă o tură şi taie salariile, asta nu este o măsură pe care PSD-ul să o susţină.”

El a transmis că are încredere că și partenerii de guvernare vor accepta o soluție alternativă la tăierile salariale: „PSD nu susţine acest lucru.”

Liderul PSD a menționat că atunci când va fi dezbătut bugetul, ministerele vor fi analizate în detaliu, iar economiile necesare — estimate la aproximativ 12 miliarde de lei dacă se include și administrația locală — pot fi obținute din alte capitole decât salariile:

Grindeanu a reiterat sprijinul PSD pentru restructurarea aparatului central, reorganizarea instituțiilor și eficientizarea structurilor deconcentrate, insistând că există spațiu bugetar pentru ajustări fără afectarea veniturilor angajaților din sectorul public.