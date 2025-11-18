Ciolacu spune că va vota moțiunea împotriva Guvernului

Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat că va vota moțiunea prin care se va încerca demiterea lui Ilie Bolojan dacă actualul șef al Guvernului nu prezintă soluții pentru redresarea economiei. „Nu se mai poate! Dacă vine fără măsuri economice, eu vă spun la dumneavoastră, în premieră, eu o să votez moţiunea. Dacă vine iar, dacă forţează iar... votez la vedere moţiunea”, a spus acesta, la un post TV.

Fostul premier a afirmat că este convins că, în perioada următoare, nu va fi introdus niciun pachet fără măsuri care să vizeze relansarea economiei.

„Sunt ferm convins că în perioada următoare nu va mai intra niciun pachet fără măsuri de relansarea economiei. Nu se mai poate! Nu se mai poate! Dacă vine fără măsuri economice, eu vă spun la dumneavoastră, în premieră, eu o să votez moţiunea. Dacă vine iar, dacă forţează iar... votez la vedere moţiunea”, a spus acesta, la România TV.

Întrebat dacă această poziție îi aparține doar lui sau reflectă un curent mai larg în PSD, care ar susține o moțiune de cenzură, fostul prim-ministru a spus că nu ar fi făcut o astfel de declarație fără să discute înainte cu colegii din partid și cu actuala conducere.

„Aduceţi-vă aminte de discursul doamnei Olguţa Vasilescu de la Congres. Nu se mai poate, nu se mai poate tu să comanzi şi comanzi numai aberaţii, numai lucruri care duc România în cap, nu salvează România, şi să nu ţii cont de toţi partenerii din coaliţie! Nu se mai poate aşa ceva! Nu vorbesc de capul meu, e atributul noii conduceri a partidului, am vorbit cu colegii mei, că altfel nu mi-aş fi permis să vorbesc la dvs., nu am făcut-o niciodată să vorbesc peste noua conducere, ceea ce mi se pare cât se poate de corect”, a mai spus acesta.

În timpul emisiunii, Ciolacu a discutat, de asemenea, despre afirmațiile privind lipsa banilor pentru pensii și salarii.

„Trebuia să își asume când e premier PSD. Cât e prețul la făină, la curent. Dacă ai închis exercițiul finaciar cu 9%. Dacă ai cele mai mari investiții nu contează. Acuma e la modă că a furat Ciolacu 65 de miliarde. Banii sunt în drumuri. Cum bă să nu fie bani de pensii și salarii? De unde ai scos mizeria asta? În ce catastrofă am intrat. Totul e ca să sperie lumea și în lipsa unui plan să vină cu aceste teorii”, a mai spus fostul premier.