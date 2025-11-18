Ciolacu, despre Bolojan: Vrea să arate că e salvatorul României

Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat că măsurile adoptate de actuala coaliție aflată la conducerea României nu oferă rezultate și nu răspund problemelor cu care se confruntă țara. „Întâi s-a sădit panica că intrăm în incapacitate de plată, România nefiind niciodată în această situație”, a spus acesta, la un post TV.

Fostul premier a discutat despre tăierile din administrație, presiunea pusă pe autoritățile locale, lipsa de claritate a măsurilor fiscale și riscurile care pot afecta accesarea fondurilor europene.

„Întâi s-a sădit panica că intrăm în incapacitate de plată, România nefiind niciodată în această situație, poate să o confirme oricine. Acum toată lumea e derutată, nu știe ce pachet vine, când vine”, a spus acesta, la România TV.

El a adăugat: „Acum se vorbește de descentralizare, dar se măresc taxele și impozitele locale, deci le iau tot la centru. Și cer primarilor să vină cu cofinanțare de 20% pe proiecte pe PNRR. Toată lumea muncește și bagă toți banii în cofinanțările pentru PNRR. A scăzut consumul, avem creștere la energie de 63%, la produse peste 7%. Dom’ne, unde vrei să duci țara?”.

Ciolacu a afirmat că deficitul a fost o „gogoriță”, adăugând că alte țări, precum Spania, Italia și Polonia, au înregistrat un deficit mai mare în perioadele în care au construit autostrăzi și au derulat proiecte de amploare.

„România are nevoie de reforme structurale. (...) Tot circul e la televizor. Vrea să arate că e salvatorul României. Îndepărtează investitori, crește singur dobânzile. Păi dacă premierul zice că suntem în deficit, normal că îți bagă costuri mai mari la credite”, a mai spus acesta.

În timpul emisiunii, acesta a discutat, de asemenea, despre pensiile magistraţilor: „Am dat lege când eram premier, în coaliție cu PNL, nu mai e nicio pensie de magistrat mai mare decât salariul. Marea problemă e că nu te poți pensiona la 48 de ani, atunci ai experiența de a judeca cel mai bine. Aici trebuia purtată discuția. Că au drepturi în plus? Introdu, domnule, impozitarea progresivă”.