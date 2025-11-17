Ședință în coaliţia de guvernare. Pensiile magistraţilor şi reorganizarea administraţiei, pe agenda discuțiilor

Coaliţia de guvernare se va reuni luni, la ora 18.00, pentru discuţiile finale legate de două reforme importante, pensiile magistraţilor şi reorganizarea administraţiei. Premierul Ilie Bolojan anunța, recent, că pachetele de reformă trebuie adoptate pentru a putea începe discuțiile despre bugetul pe 2026 și avertiza că, în lipsa acestor măsuri, există un risc major ca bugetul de anul viitor să nu respecte țintele de deficit.

Liderii coaliţiei de guvernare se întâlnesc luni pentru a discuta proiectul pensiilor magistraţilor, care trebuie refăcut după ce Curtea Constituţională l-a respins, dar și reforma administraţiei.

De asemenea, liderii politici au avut și săptămâna trecută discuții pe noua formă a proiectului, atât cu președintele Nicușor Dan, cât și într-un grup de lucru cu reprezentanții din justiție, însă întâlnirile nu au dus la un compromis care să permită finalizarea legii până la finalul acestei luni pentru a bifa jalonul din PNRR.

Premierul afirma, într-un interviu pentru Europa Liberă România, că bugetul va fi prezentat după adoptarea pachetelor necesare și avertiza că, dacă acestea nu sunt aprobate până la jumătatea lunii decembrie, există riscul ca bugetul pentru anul viitor să nu respecte țintele de deficit.

„Şi nu ne putem permite asta ca ţară şi voi insista în perioada imediat următoare să punem în practică toate proiectele care, pe de-o parte, setează bugetul sănătos, respectăm jaloanele, ne încasăm fondurile europene şi creăm condiţii pentru ca de anul viitor să reluăm o creştere economică sănătoasă, cu o economie pusă pe baze corecte, cu legi bune şi cu o altă atitudine”, mai adăuga acesta.

Președintele Nicușor Dan afirma că data de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale ar putea beneficia de „o oarecare flexibilitate” din partea Comisiei Europene.

„Tot timpul există un grad de flexibilitate în discuţiile cu Comisia. Teoretic, până la 28 noiembrie noi trebuie să dăm legea. Ca să dăm legea trebuie să existe avizul, trebuie să treacă şi de control de constituţionalitate şi trebuie să o promulg. Deci ar fi patru etape. Acum e posibil să avem o oarecare flexibilitate dacă trecem de nişte etape din astea în raport cu Comisia Europeană”, a spus acesta, duminică seară.

Declarația sa a fost făcută la scurt timp după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertiza că România riscă să piardă finanțarea de 231 de milioane de euro dacă jalonul nu este îndeplinit până la termenul-limită de 28 noiembrie.