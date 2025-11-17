La Cotroceni sau la Primărie, unde i-a fost mai greu lui Nicușor Dan în primele luni: Mă trezeam noaptea

Președintele Nicușor Dan a declarat că perioada cea mai dificilă din cariera sa politică a fost începutul mandatului de primar general al Capitalei. El a spus la România TV că primele șase luni de la preluarea Primăriei s-au desfășurat într-un context financiar critic, marcat de datorii masive și presiuni constante din partea furnizorilor de servicii esențiale.

Nicușor Dan a rememorat situațiile limită în care administrația locală se afla în acel moment. "În cel puţin vreo şase luni la Primăria Capitalei, a fost mult mai dificil decât e acum. Mă trezeam noaptea şi mă întrebam de unde facem rost de bani ca să plătim datoriile. Adică eram în situaţii din astea: venea o firmă care zicea că ne taie gazul - asta însemna că bucureştenii nu mai au căldură.

Veneau alţii care spuneau că sunt neplătiţi de... Veneau turcii de la Otokar şi ziceau: Autobuzele noastre circulă prin Bucureşti, dar voi nu ne-aţi plătit de un an jumate. Tipul ăsta de probleme le-am avut şi chiar nu ştiam de unde să scoatem nişte bani care nu existau. Aici, la Preşedinţie, e ceva mai stabil, adică instituţiile funcţionează", a precizat el.

Întrebat despre criticile apărute recent în spațiul public, președintele a spus că nu consideră că ar fi greșit în privința modului în care a gestionat situațiile de protocol, cu excepția unui moment petrecut la Timișoara.

„Am văzut multe comentarii pe tema asta, dar mai puţin chestiunea de la Timişoara, eu nu văd niciun fel de greşeală de protocol. Dar, dincolo de asta, e o chestiune foarte serioasă. Adică eu sunt un politician care a activat foarte mult la nivel local. Mă trezeam la 1:00 noaptea, ştiam câţi kilometri mai avem pe tramvaiul 5. Şi toate lucrurile astea le ştiam pe din afară.

Acum, în poziţia asta, sunt cu totul şi cu totul alte informaţii pe care a trebuit să le asimilez într-un termen foarte rapid. După o săptămână, m-am dus la Vilnius, la o reuniune B 9. A trebuit să învăţ foarte repede care sunt relaţiile bilaterale cu toate acele 8-10 ţări cu care m-am întâlnit - deci au fost nişte lucruri foarte-foarte specifice pe care a trebuit să le asimilez şi pe care încă le asimilez. Pe de altă parte, din perspectivă personală, sunt un om în serviciul public, ca şi înainte; nu s-a schimbat nimic", a declarat acesta.