Monden

Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Gestul pe care nu-l va face președintele

Comentează știrea
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Gestul pe care nu-l va face președinteleNicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre căsătoria cu partenera sa de peste 20 de ani, Mirabela Grădinaru, și despre momentul în care va avea loc nunta. El a spus că evenimentul va fi foarte discret și că detaliile vor fi făcute publice abia după ce va avea loc.

„Când se va întâmpla, va fi foarte discret. O să aflați după. Și cred că e nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social în momentul ăla, pe care, vă dați seama, că șase luni de la preluarea mandatului n-am avut. Și probabil că încă vreo șase tot așa va fi. Dar nu cred, nici nu mai e nevoie de cuvinte în relația asta. Se va întâmpla, o să aflați”, a declarat Nicușor Dan la România TV.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Sursă foto: Captură video

Președintele a mai precizat că nu și-a pus problema de a-și schimba numele după căsătorie și că, în privința cererii în căsătorie, lucrurile s-au întâmplat „de la sine”.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, pregătiri minime pentru nuntă

Despre inelul sau verighetele de nuntă, Nicușor Dan a spus că nu a făcut niciun fel de pregătire: „În afară de a citi documente despre a participa la diverse ședințe, n-am făcut nimic în sensul ăsta.”

Exclusiv. De ce se apucă oamenii de yoga, de fapt. Drumul către „spiritualitate”
Exclusiv. De ce se apucă oamenii de yoga, de fapt. Drumul către „spiritualitate”
Dezastru la Novorossiisk pentru Rusia. Imaginile surprinse din satelit arată pierderi majore
Dezastru la Novorossiisk pentru Rusia. Imaginile surprinse din satelit arată pierderi majore

Nicușor Dan a explicat că poziția sa de președinte îi permite să influențeze politici și bugete, în timp ce Mirabela Grădinaru poate avea un impact mai simbolic, dar important, asupra societății. El a dat exemple din evenimente recente la care aceasta a participat, printre care un eveniment dedicat copiilor născuți prematur și unul despre prevenția cancerului la sân.

Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru. Sursă foto: Captură video Youtube

„Evenimentul la care a fost a fost despre prematuri, adică este un procent din copiii care se nasc prematuri, hai să vedem cum putem să facem lucrul ăsta. Un alt eveniment a fost despre cancerul la sân, o problemă foarte importantă cu care se confruntă femeile din România și din lume. Din poziția pe care o are Mirabela, ea poate să impulsioneze niște lucruri mai degrabă simbolice, dar care pot să fie foarte importante în societate”, a spus președintele.

El a adăugat că, având în vedere relația lor de lungă durată, nu este nevoie de multe cuvinte între ei pentru ca aceste gesturi să fie înțelese și să influențeze comportamentul oamenilor sau al instituțiilor. Nicușor Dan, în vârstă de 55 de ani, și Mirabela Grădinaru, în vârstă de 41 de ani, au doi copii: Aheea (9 ani) și Antim (3 ani).stă de 9 ani, și Antim, în vârstă de 3 ani.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:23 - Pipo, liderul Los Lobos, prins în Spania după ce și-a înscenat moartea și a orchestrat sute de crime în Ecuador
23:09 - Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Gestul pe care nu-l va face președintele
22:55 - Motivul pentru care Nicușor Dan l-a numit consilier pe Vlad Voiculescu, urmărit penal în „Dosarul vaccinurilor”
22:28 - Cum sunt atrași medicii români să profeseze în alte state. Fenomenul a luat amploare în ultimii ani
22:18 - Pensionarii speciali din Apărare, Interne și Justiție riscă să rămână fără locuințele de serviciu
22:07 - BDLP a trecut sub aripa unui interlop cu un trecut sângeros

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale