Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Gestul pe care nu-l va face președintele

Din cuprinsul articolului Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, pregătiri minime pentru nuntă

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre căsătoria cu partenera sa de peste 20 de ani, Mirabela Grădinaru, și despre momentul în care va avea loc nunta. El a spus că evenimentul va fi foarte discret și că detaliile vor fi făcute publice abia după ce va avea loc.

„Când se va întâmpla, va fi foarte discret. O să aflați după. Și cred că e nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social în momentul ăla, pe care, vă dați seama, că șase luni de la preluarea mandatului n-am avut. Și probabil că încă vreo șase tot așa va fi. Dar nu cred, nici nu mai e nevoie de cuvinte în relația asta. Se va întâmpla, o să aflați”, a declarat Nicușor Dan la România TV.

Președintele a mai precizat că nu și-a pus problema de a-și schimba numele după căsătorie și că, în privința cererii în căsătorie, lucrurile s-au întâmplat „de la sine”.

Despre inelul sau verighetele de nuntă, Nicușor Dan a spus că nu a făcut niciun fel de pregătire: „În afară de a citi documente despre a participa la diverse ședințe, n-am făcut nimic în sensul ăsta.”

Nicușor Dan a explicat că poziția sa de președinte îi permite să influențeze politici și bugete, în timp ce Mirabela Grădinaru poate avea un impact mai simbolic, dar important, asupra societății. El a dat exemple din evenimente recente la care aceasta a participat, printre care un eveniment dedicat copiilor născuți prematur și unul despre prevenția cancerului la sân.

„Evenimentul la care a fost a fost despre prematuri, adică este un procent din copiii care se nasc prematuri, hai să vedem cum putem să facem lucrul ăsta. Un alt eveniment a fost despre cancerul la sân, o problemă foarte importantă cu care se confruntă femeile din România și din lume. Din poziția pe care o are Mirabela, ea poate să impulsioneze niște lucruri mai degrabă simbolice, dar care pot să fie foarte importante în societate”, a spus președintele.

El a adăugat că, având în vedere relația lor de lungă durată, nu este nevoie de multe cuvinte între ei pentru ca aceste gesturi să fie înțelese și să influențeze comportamentul oamenilor sau al instituțiilor. Nicușor Dan, în vârstă de 55 de ani, și Mirabela Grădinaru, în vârstă de 41 de ani, au doi copii: Aheea (9 ani) și Antim (3 ani).stă de 9 ani, și Antim, în vârstă de 3 ani.