Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan: Nicio mamă care naște prematur nu este pregătită

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat vineri la Spitalul Universitar de Urgență București, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității.

Ea a povestit despre experiența personală cu cei doi copii ai săi, ambii născuți prematur, și a subliniat importanța sprijinului primit de la cadrele medicale și de la alte mame aflate în situații similare.

„Cunoscând poveștile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine și pentru noi”, a declarat Grădinaru. Aceasta a explicat că experiența nașterilor premature a fost una neașteptată și plină de emoții: „Nicio mamă care naște prematur nu este pregătită. Privind în urmă, sunt recunoscătoare pentru fiecare moment și pentru oamenii pe care i-am întâlnit.”

Partenera președintelui a evidențiat implicarea medicilor, asistentelor și kinetoterapeuților care au vegheat copiii zi și noapte și au dedicat timp și atenție fiecărui detaliu. În plus, comunitatea de mame de copii prematuri i-a oferit sprijin moral și încurajare: „Pentru mine, a fost un mare sprijin să cunosc poveștile altor mame. Am învățat că împreună putem să depășim temerile.”

Grădinaru a subliniat și mesajul de solidaritate pe care îl transmit astfel de întâlniri: „Astăzi nu vorbim doar despre prematuritate, ci arătăm că unitatea transformă frica în putere și lacrimile în zâmbete.”

Nicușor Dan, în vârstă de 55 de ani, și Mirabela Grădinaru sunt împreună de două decenii. Cei doi au doi copii: o fetiță, Aheea, și un băiat, Antim. Alegerea numelor a fost influențată de experiențele lor personale și de tradiția religioasă.

Despre Aheea, Nicușor Dan a spus că numele a fost ales după mai multe variante și ajustări, iar pentru Antim, Grădinaru a explicat: „M-am uitat în calendarul ortodox și am știut că acesta este numele potrivit.”

Ziua Mondială a Prematurității se celebrează anual pe 17 noiembrie, iar din 2020 România a adoptat Legea 189/2020, care stabilește Ziua Națională a Copilului Prematur. Evenimentul urmărește să evidențieze nevoile copiilor născuți prematur și să sprijine familiile lor.