Politica

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan: Nicio mamă care naște prematur nu este pregătită

Comentează știrea
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan: Nicio mamă care naște prematur nu este pregătităMirabela Grădinaru. Sursă foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat vineri la Spitalul Universitar de Urgență București, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității.

Ea a povestit despre experiența personală cu cei doi copii ai săi, ambii născuți prematur, și a subliniat importanța sprijinului primit de la cadrele medicale și de la alte mame aflate în situații similare.

Mihaela Grădinaru, de Ziua Mondială a Prematurității

„Cunoscând poveștile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine și pentru noi”, a declarat Grădinaru. Aceasta a explicat că experiența nașterilor premature a fost una neașteptată și plină de emoții: „Nicio mamă care naște prematur nu este pregătită. Privind în urmă, sunt recunoscătoare pentru fiecare moment și pentru oamenii pe care i-am întâlnit.”

Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru. Sursa foto Captură video

Partenera președintelui a evidențiat implicarea medicilor, asistentelor și kinetoterapeuților care au vegheat copiii zi și noapte și au dedicat timp și atenție fiecărui detaliu. În plus, comunitatea de mame de copii prematuri i-a oferit sprijin moral și încurajare: „Pentru mine, a fost un mare sprijin să cunosc poveștile altor mame. Am învățat că împreună putem să depășim temerile.”

Anestezia pentru copii la stomatolog. Când devine, de fapt, necesară
Anestezia pentru copii la stomatolog. Când devine, de fapt, necesară
Cursul euro, lăsat liber pe piață. Scade sau urcă peste 5 lei
Cursul euro, lăsat liber pe piață. Scade sau urcă peste 5 lei

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan au doi copii

Grădinaru a subliniat și mesajul de solidaritate pe care îl transmit astfel de întâlniri: „Astăzi nu vorbim doar despre prematuritate, ci arătăm că unitatea transformă frica în putere și lacrimile în zâmbete.”

Nicușor Dan, în vârstă de 55 de ani, și Mirabela Grădinaru sunt împreună de două decenii. Cei doi au doi copii: o fetiță, Aheea, și un băiat, Antim. Alegerea numelor a fost influențată de experiențele lor personale și de tradiția religioasă.

Nicușor Dan și familia

Nicușor Dan și familia. Sursa foto Captură video Youtube

Despre Aheea, Nicușor Dan a spus că numele a fost ales după mai multe variante și ajustări, iar pentru Antim, Grădinaru a explicat: „M-am uitat în calendarul ortodox și am știut că acesta este numele potrivit.”

Ziua Mondială a Prematurității, pe 17 noiembrie

Ziua Mondială a Prematurității se celebrează anual pe 17 noiembrie, iar din 2020 România a adoptat Legea 189/2020, care stabilește Ziua Națională a Copilului Prematur. Evenimentul urmărește să evidențieze nevoile copiilor născuți prematur și să sprijine familiile lor.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:00 - Senator din partidul lui Lazarus, fost SOS, acuzat de furt. El spune că e confuzie. Poliția l-a văzut pe camere
19:51 - Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE: I-au fost prezentate dovezi palpabile ale violării spaţiului aerian al României 
19:43 - Sfântul Sinod: Postul Crăciunului trebuie trăit prin rugăciune și ajutorarea aproapelui
19:38 - Pariurile sportive în România-evoluție, siguranță și responsabilitate
19:29 - Lupta pentru președinția Directoratului Hidroelectrica. Șansele se împart între un manager specializat în energie și ...
19:21 - O femeie s-a căsătorit cu un personaj creat de ChatGPT. Toți bărbații au dezamăgit-o

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale