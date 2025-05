Politica Nicușor Dan, clarificări legate de scandalul spitalului de copii. Motivele din spatele întârzierilor







Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a expus motivele pentru care nu a dat autorizația de construcție a spitalului oncologic privat pentru copii. Primarul Capitalei ar fi amânat ani de zile semnarea documentului cheie.

Nicușor Dan, clarificări legate de scandalul spitalelor din Capitală

Candidatul la prezidențiale a explicat că noua construcție ar trebui să se încadreze în regulile urbanistice. Potrivit primarului Capitalei, unitatea spitalicească ar fi într-o zonă fără locuri de parcare.

„Nu putem să punem un spital în Parcul Cișmigiu, sau la Universitatea. Este vorba despre un spital, el trebuie să se încadreze în reguli urbanistice. Nu putem oriunde. Spitalul e în zona superaglomerată, nu sunt locuri de parcare. O extindere în opinia mea este nelegală. Totul este însă foarte tehnic. Asta a fost discuția”, a afirmat el.

Spitalele, punctul slab

El a adăugat că făcut numeroase schimbări în acest sector, însă nu a intervenit în cazul spitalelor. De asemenea, Nicușor Dan a adus în prim plan situația terenurilor de la spitalele Bagdasar și Obregia, menționând că în această zonă sunt necesare măsuri.

„Ce am făcut eu ca primar pentru sănătate, am tăiat de peste tot ca să ne echilibrăm, dar în spitale am dat. Ce a făcut coaliția pentru sănătate? E o discuție întreagă.La Bagdasar-Arseni, acolo este o împărțire nefirească a terenurilor de la Bagdasar și Obregia. Bagdasar nu mai are teren, Obregia are. Ambele ale municipalității”, a spus el la Antena 1.

Primarul Capitalei a adăugat că măsurile vor fi luate în curând.

„Trebuie să se facă un transfer pentru un teren pentu o clădire nouă. Se face în cateva săptămâni dacă rămân primar. Daca nu, oricum asta e soluție”, a încheiat el.

Nicușor Dan, acuzat că nu ține cont de problemele bucureștenilor

Alexandru Rogobete, fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii și deputat PSD, a publicat pe Facebook o autorizaţie de construcție pentru extinderea unei clădiri a clinicii Sanador din Bucureşti, unde ar urma să funcţioneze un spital de oncologie pentru copii.

El susține că primarul general a amânat semnarea documentului. Mai mult, fostul secretar de la Ministerul Sănătății a lăsat de înțeles că autorizația ar fi fost semnată sub presiunea campaniei electorale.

De asemenea, Crin Antonescu l-a criticat pe Nicușor Dan din acest motiv.

„Tot ce trebuie să constat e că trebuie să facem campanie electorală în fiecare lună pentru că din motive electorale aţi semnat azi, ceea ce de doi ani nu semnaţi, două zile au fost suficiente”, susținea candidatul coaliției la prezidențiale.