Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat

Senatul va dezbate luni eliminarea indemnizației compensatorii pentru judecătorii Curții Constituționale, un beneficiu echivalent cu șase luni de salariu, proiectul primind deja raport favorabil de la Comisia juridică, potrivit Mediafax.

În prezent, judecătorii CCR beneficiază, la expirarea mandatului sau în caz de încetare din motive medicale, de o indemnizație egală cu venitul net pe șase luni. Proiectul propune eliminarea completă a acestui avantaj financiar.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, inițiator al proiectului, a explicat că modificarea urmărește restabilirea echilibrului în sistemul de beneficii speciale. Abrudean a precizat că măsura se bazează pe același principiu de echitate aplicat și în cazul pensiilor magistraților.

„A fost același motiv al echității, până la urmă. (…) Eu consider că, pe același principiu pe care se merge și pe proiectul de lege cu pensiile magistraților, trebuie să fie o oarecare echitate și în această zonă”, a explicat Președintele Senatului.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a explicat că acumularea excesivă de avantaje poate afecta puternic încrederea cetățenilor. El a subliniat că societatea românească se află deja într-o stare de tensiune pe mai multe planuri.

Dacă Senatul va aviza favorabil proiectul, acesta va fi înaintat Camerei Deputaților, care va lua decizia finală. Acolo se va decide dacă indemnizația compensatorie pentru judecătorii CCR va fi desființată definitiv.