Politica

Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat

Comentează știrea
Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în SenatCurtea Constituțională a României. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Senatul va dezbate luni eliminarea indemnizației compensatorii pentru judecătorii Curții Constituționale, un beneficiu echivalent cu șase luni de salariu, proiectul primind deja raport favorabil de la Comisia juridică, potrivit Mediafax.

Senatul dezbate eliminarea indemnizației compensatorii pentru judecătorii CCR

Senatul discută luni un proiect de lege care vizează eliminarea indemnizației compensatorii acordate judecătorilor Curții Constituționale la încetarea mandatului. Inițiativa a primit raport favorabil de la Comisia juridică și urmează să fie supusă votului plenului.

În prezent, judecătorii CCR beneficiază, la expirarea mandatului sau în caz de încetare din motive medicale, de o indemnizație egală cu venitul net pe șase luni. Proiectul propune eliminarea completă a acestui avantaj financiar.

Președintele Senatului este cel care a inițiat proiectul

În prezent, judecătorii Curții Constituționale primesc, la încheierea mandatului sau în caz de încetare din motive medicale, o indemnizație egală cu venitul net pe șase luni. Proiectul aflat în dezbatere în Senat propune eliminarea completă a acestui avantaj financiar.

Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone
Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone
Mihai Trăistariu revine la Eurovision. Vrea să aducă premiul României
Mihai Trăistariu revine la Eurovision. Vrea să aducă premiul României

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, inițiator al proiectului, a explicat că modificarea urmărește restabilirea echilibrului în sistemul de beneficii speciale. Abrudean a precizat că măsura se bazează pe același principiu de echitate aplicat și în cazul pensiilor magistraților.

Mircea Abrudean

Mircea Abrudean. Sursă foto: Facebook

„A fost același motiv al echității, până la urmă. (…) Eu consider că, pe același principiu pe care se merge și pe proiectul de lege cu pensiile magistraților, trebuie să fie o oarecare echitate și în această zonă”, a explicat Președintele Senatului.

Mircea Abrudean a explicat că prea multe beneficii afectează încrederea publică

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a explicat că acumularea excesivă de avantaje poate afecta puternic încrederea cetățenilor. El a subliniat că societatea românească se află deja într-o stare de tensiune pe mai multe planuri.

Dacă Senatul va aviza favorabil proiectul, acesta va fi înaintat Camerei Deputaților, care va lua decizia finală. Acolo se va decide dacă indemnizația compensatorie pentru judecătorii CCR va fi desființată definitiv.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:45 - Hollywood îl celebrează: Tom Cruise, premiu pentru întreaga carieră
12:38 - Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
12:29 - Tusk, după atacul de pe calea ferată: Șina a fost aruncată în aer intenționat
12:23 - Activitatea clinicii în care a murit fetița de doi ani a fost suspendată. Inspecția Sanitară acuză instituția de nere...
12:11 - Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone
12:10 - Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale