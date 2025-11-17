Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunerea a trecut de votul Senatului. Update

Senatul va dezbate luni eliminarea indemnizației compensatorii pentru judecătorii Curții Constituționale, un beneficiu echivalent cu șase luni de salariu, proiectul primind deja raport favorabil de la Comisia juridică, potrivit Mediafax.

Update 21.01: Senatul a votat, luni, proiectul de lege care elimină bonusul acordat judecătorilor CCR la final de mandat.

„Astăzi, 17 noiembrie 2025, proiectul a fost adoptat în Senat cu 105 voturi pentru, 1 împotrivă şi o abţinere. Este un pas necesar. Elimină un beneficiu care nu mai avea justificare şi arată că putem corecta lucruri care sunt în acord cu aşteptările oamenilor. Sper ca şi Camera Deputaţilor să dea votul final cât mai repede”, a scris, într-o postare pe Facebook, senatorul Glad Varga (PNL).

Potrivit senatorului, proiectul de lege, inițiat împreună cu Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, cu deputata Cristina Prună şi cu alţi colegi parlamentari ai PNL, a apărut după o emisiune la Digi24, fiind una dintre temele abordate.

„Am fost întrebat direct dacă aş iniţia o modificare legislativă. I-am răspuns „da” pe loc şi i-am spus că pot scrie textul 24 h. Peste o ora la euronews_romania unde eram in platou cu Cristina Prună … aceeaşi întrebare. Singura problemă era vacanţa parlamentară, aşa că am depus proiectul imediat ce Parlamentul a fost convocat. Propunerea a fost foarte simplă: eliminarea alin. (5) al art. 71 din Legea 47/1992, care prevedea această indemnizaţie pentru judecătorii CCR la final de mandat sau în caz de imposibilitate de exercitare din motive de sănătate”, a mai scris Glad Varga.

În prezent, judecătorii CCR beneficiază, la expirarea mandatului sau în caz de încetare din motive medicale, de o indemnizație egală cu venitul net pe șase luni. Proiectul propune eliminarea completă a acestui avantaj financiar.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, inițiator al proiectului, a explicat că modificarea urmărește restabilirea echilibrului în sistemul de beneficii speciale. Abrudean a precizat că măsura se bazează pe același principiu de echitate aplicat și în cazul pensiilor magistraților.

„A fost același motiv al echității, până la urmă. (…) Eu consider că, pe același principiu pe care se merge și pe proiectul de lege cu pensiile magistraților, trebuie să fie o oarecare echitate și în această zonă”, a explicat Președintele Senatului.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a explicat că acumularea excesivă de avantaje poate afecta puternic încrederea cetățenilor. El a subliniat că societatea românească se află deja într-o stare de tensiune pe mai multe planuri.

Dacă Senatul va aviza favorabil proiectul, acesta va fi înaintat Camerei Deputaților, care va lua decizia finală. Acolo se va decide dacă indemnizația compensatorie pentru judecătorii CCR va fi desființată definitiv.