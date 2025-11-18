Batalia pentru BCE: De Cos vs. Nagel - cine are un avantaj ascuns

În perspectiva alegerii unui nou președinte al Băncii Centrale Europene (BCE) în 2027, două mari economii — Spania și Germania — își conturează deja strategiile pentru a revendica cea mai înaltă funcție din instituție.

Această „cursă” vine într-un moment de schimbări masive la vârful BCE, cu mai multe posturi cheie ce urmează să devină vacante.

Mandatele unor figuri esențiale din conducerea BCE se apropie de final: vicepreședintele Luis de Guindos urmează să plece în iunie 2026, iar în 2027 se eliberează posturile de președinte, economist-șef și conducător al diviziei piețelor.

Această remaniere majoră creează o oportunitate rară pentru guvernele naționale de a desemna susținuți de încredere pe poziții-cheie în cadrul uneia dintre cele mai influente instituții financiare din Europa.

Spania, deși nu a oferit încă nume oficiale pentru succesorul lui De Guindos, este intens speculată că vizează poziția supremă.

Guvernul de la Madrid a ales o abordare discretă în privința nominalizărilor, ceea ce, spun analiștii, ar putea fi un semnal clar că țara aspiră la funcția de președinte al BCE.

Un nume des menționat în discuții este Pablo Hernández de Cos, fost guvernator al Băncii Spaniei și actual director general al Bank for International Settlements (BIS), funcție pe care o va prelua de la 1 iulie 2025, conform unui comunicat oficial.

De Cos are un profil tehnic puternic: a condus Comitetul Basel pentru supravegherea bancară și a fost recunoscut pentru rolul său în redresarea reputației Băncii Spaniei în perioada crizei financiare.

Din partea Germaniei, poziția naturală de candidat este Joachim Nagel, președintele Bundesbank, membru al consiliului de guvernare al BCE.

Nagel și-a afirmat deja credențialele pentru a-l succede pe Christine Lagarde, spunând că experiența sa în cadrul Consiliului de guvernare BCE îi conferă o calificare solidă.

Unul dintre avantajele sale este percepția de „moderare”: spre deosebire de antecesorii săi mai conservatori, Nagel este considerat mai echilibrat, ceea ce ar putea să fie acceptabil pentru alte state membre.

În plus, el nu este străin de criticile interne: a susținut ideea de emisiuni de datorie comune europene pentru finanțarea apărării, ceea ce i-a atras reproșuri din partea unor figuri politice germane.

Totodată, Nagel a avertizat în trecut că BCE nu ar trebui să se grăbească cu scăderea dobânzilor, evidențiind nevoia de prudență având în vedere riscurile pentru stabilitatea prețurilor.

Pe lângă candidații spaniol și german, sunt luate în considerare și alte opțiuni. Un nume care revine frecvent este Klaas Knot, fost guvernator al băncii centrale olandeze și cu experiență la nivel internațional.

De asemenea, Isabel Schnabel, membră a Board-ului executiv al BCE, este menționată ca posibilă candidată din partea Germaniei, deși regula actuală impune limită de mandate unice pentru membrii executivi, ceea ce ar putea complica candidatura ei.

Strategia spaniolă de tăcere poate fi dublă: pe de-o parte, identificarea unui candidat puternic și pregătit, iar pe de altă parte, negocieri diplomatice pentru a obține sprijinul altor state membre fără a face un angajament prematur.

Pentru de Cos, o potențială alegere la BCE ar putea veni cu costuri: plecarea sa de la BIS ar putea lăsa Europa fără o figură europeană de top la conducerea acestei instituții prestigioase, a cărei relevanță globală este tot mai discutată.

În cazul lui Nagel, succesul depinde în parte de poziționarea Germaniei și de cum va gestiona relația sa cu ceilalți membri ai UE — mai ales în contextul altor numiri importante la nivel european care pot influența negocierile politice.