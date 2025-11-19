S-a publicat noul proiect de lege pentru pensiile magistraților. Ce prevede actul

Ministerul Muncii a publicat joi seară în transparență decizională proiectul actualizat privind modificarea pensiilor de serviciu pentru magistrați. Documentul reia o parte dintre prevederile formei anterioare respinse de Curtea Constituțională, dar introduce o tranziție mai lungă către vârsta standard de pensionare și detaliază modul de calcul al pensiei. Noul proiect prevede ca pensia de serviciu să rămână la maximum 70% din ultimul salariu net, însă trecerea la vârsta de 65 de ani nu se va mai face în 10 ani, ci în 15 ani.

De asemenea, textul de lege stabilește că pensia va fi calculată la 55% din media indemnizațiilor brute pe ultimele 60 de luni, fără a depăși plafonul de 70% din ultimul venit net din activitate.

Magistrații pot continua să se pensioneze anticipat dacă au o vechime de 35 de ani, dar în lipsa împlinirii vârstei de 65 de ani se aplică o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”. În prezent, pensia de serviciu reprezintă 80% din ultimul salariu brut.

Proiectul include și schimbări în articolul 211 din Legea 303/2022, cu privire la condițiile de acordare a pensiei de serviciu. Noul alineat prevede:

că beneficiază de pensie de serviciu, la împlinirea vârstei standard, judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică, cu o vechime totală de minimum 35 de ani, dintre care între 20 și 25 de ani în aceste funcții;

că pensia se reduce cu 2% pentru fiecare an lipsă din vechimea de 25 de ani în funcțiile menționate;

„cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”.

Proiectul introduce și un nou alineat, 3.1, care stabilește că persoanele cu cel puțin 35 de ani lucrați integral în aceste funcții se pot pensiona indiferent de vârstă, cu penalizare de 2% pentru fiecare an lipsă până la vârsta standard. Cuantumul rezultat va fi recalculat anual în funcție de perioada rămasă până la împlinirea vârstei standard.

Proiectul va fi transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru avizare. Ministerul Muncii transmite în comunicatul de joi că, „având în vedere importanța unui proces de legiferare rapid, Guvernul își exprimă speranța că procesul de avizare se va derula cu celeritate”.

Premierul Ilie Bolojan a precizat anterior că Executivul va cere CSM să emită avizul într-un interval mai scurt decât termenul legal maxim.

„Având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o să o facem CSM în subsidiar este să ne emită un aviz, indiferent cum vor considera, favorabil sau nefavorabil, într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile, dacă va fi posibil, în așa fel încât la sfârșitul săptămânii viitoare, când avem un termen de respectare a acestui jalon legat de pensiile speciale, să putem declanșa procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect, în așa fel încât in primele zile ale lunii decembrie să poată fi definitivată această procedură parlamentară”, a spus Bolojan.

Fosta formă legislativă a fost declarată neconstituțională de CCR, Curtea considerând că Executivul nu a respectat termenul de 30 de zile pentru a primi avizul CSM. Ca urmare, proiectul trebuie reluat de la început, în forma corectată publicată joi.