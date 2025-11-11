DN 1A, închis pe timp de noapte. Autoritățile anunță devieri de trafic

Lucrările la autostrada A0 vor genera restricții de circulație pe DN 1A, unde urmează să fie montate elementele unui pasaj. Centrul Infotrafic din cadrul IGPR a anunțat devieri ale traficului în zona kilometrului 16.

Potrivit autorităților, în noaptea de 11/12.11.2025, între orele 22:00 și 06:00, se vor efectua lucrări pentru montarea grinzilor pasajului de pe A0, în punctul kilometrul 16+800 metri. „În noaptea zilelor de 11/12.11.2025, în intervalul orar 22:00 – 06:00, pentru realizarea în condiții de siguranță a lucrărilor de montare a grinzilor aferente pasajului de pe autostrada A0...”, a transmis Centrul Infotrafic.

Traficul va fi deviat pe ruta: DN 1A kilometrul 13+255 m – Șos. Chitila Pădure – DN 7 kilometrul 13+100 m – DN 7 kilometrul 17+750 m – DJ 602 – Str. Milano – Str. Agricultori – Str. Garoafelor – DN 1A kilometrul 18+850 m.

Circulația riveranilor și a vehiculelor cu regim prioritar va fi permisă între kilometrii 13 și 16, precum și între kilometrii 18 și 16. Traseul de ocolire rămâne același, iar circulația va fi gestionată astfel încât lucrările să se desfășoare în siguranță.

Intervalele exact indicate: kilometrul 13+300 m – 16+850 m și respectiv 18+850 m – 16+860 m, rămân accesibile doar pentru riverani și vehiculele prioritare.

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Timișoara a avizat restricții suplimentare pe mai multe artere începând cu 10 noiembrie 2025, la solicitarea companiei Del Gaz. Intervențiile vizează înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaz, dar și refacerea carosabilului, în intervalul orar 08:00–18:00.

Traficul va fi restricționat în perioadele anunțate pe:

Str. Franyo Zoltan (4–10 noiembrie și 11–14 noiembrie 2025)

Str. Sinaia (24–28 noiembrie și 2–5 decembrie 2025)

Str. Chișinău (4–10 noiembrie și 11–14 noiembrie 2025)

Str. Sibiu (10–16 noiembrie și 17–20 noiembrie 2025)

Str. Făgăraș (10–16 noiembrie și 17–20 noiembrie 2025)

Str. Toplița (17–21 noiembrie și 24–27 noiembrie 2025)

Calea Circumvalațiunii (24–28 noiembrie și 2–5 decembrie 2025)

Calea Bogdăneștilor (17–21 noiembrie și 24–27 noiembrie 2025), unde se închide prima bandă spre Circumvalațiunii.

Totodată, circulația rutieră și pietonală va fi restricționată pe străzile Garofiței, Melodiei și Prof. Gheorghe Longinescu între 10 și 28 noiembrie 2025, pentru refacerea carosabilului după lucrările la rețelele de gaz.