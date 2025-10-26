Social

Restricții de circulație și trasee deviate pentru autobuzele 63, 385 și N101, în zona Catedralei Naționale

Restricții de circulație și trasee deviate pentru autobuzele 63, 385 și N101, în zona Catedralei Naționale
Duminică, 26 octombrie, între orele 00:00 și 22:00, liniile de autobuz 63, 385 și N101 vor circula pe trasee deviate, din cauza restricțiilor de trafic impuse pentru evenimentul dedicat sfințirii Catedralei Naționale, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

În intervalul menționat, traficul rutier va fi restricționat în ambele sensuri pe următoarele artere:

-Calea 13 Septembrie, între Piața Arsenalului și Bulevardul Libertății;

-Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Bulevardul Libertății;

-Strada Izvor, între Piața Arsenalului și Bulevardul B. P. Hașdeu;

-Bulevardul Libertății, între Calea 13 Septembrie și Bulevardul Națiunile Unite.

Cum vor circula autobuzele

Linia 63 va funcționa între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie / Str. Izvor (Piața Arsenalului). Dacă numărul participanților va impune închiderea traficului în Piața Arsenalului, linia va fi scurtată până la intersecția Șos. Panduri / Calea 13 Septembrie / Bd. Tudor Vladimirescu.

Linia 385 va circula pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Șos. Panduri / Calea 13 Septembrie / Bd. Tudor Vladimirescu, apoi deviat pe Bd. Tudor Vladimirescu – Bd. George Coșbuc – Bd. Regina Maria – Str. Bibescu Vodă – Piața Unirii – Bd. I. C. Brătianu – Bd. Corneliu Coposu – Str. Sf. Vineri, cu întoarcere pe același traseu.

Linia N101 (noaptea de 25/26 octombrie) va circula de la „Valea Oltului” până la intersecția Calea 13 Septembrie / Șos. Panduri / Bd. Tudor Vladimirescu, apoi deviat în ambele sensuri pe Bd. Tudor Vladimirescu – Bd. George Coșbuc – Bd. Regina Maria – „Piața Unirii 2”.

Proiecte speciale