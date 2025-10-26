Restricții de circulație și trasee deviate pentru autobuzele 63, 385 și N101, în zona Catedralei Naționale

Din cuprinsul articolului Cum vor circula autobuzele

Duminică, 26 octombrie, între orele 00:00 și 22:00, liniile de autobuz 63, 385 și N101 vor circula pe trasee deviate, din cauza restricțiilor de trafic impuse pentru evenimentul dedicat sfințirii Catedralei Naționale, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

În intervalul menționat, traficul rutier va fi restricționat în ambele sensuri pe următoarele artere:

-Calea 13 Septembrie, între Piața Arsenalului și Bulevardul Libertății;

-Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Bulevardul Libertății;

-Strada Izvor, între Piața Arsenalului și Bulevardul B. P. Hașdeu;

-Bulevardul Libertății, între Calea 13 Septembrie și Bulevardul Națiunile Unite.

Linia 63 va funcționa între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie / Str. Izvor (Piața Arsenalului). Dacă numărul participanților va impune închiderea traficului în Piața Arsenalului, linia va fi scurtată până la intersecția Șos. Panduri / Calea 13 Septembrie / Bd. Tudor Vladimirescu.

Linia 385 va circula pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Șos. Panduri / Calea 13 Septembrie / Bd. Tudor Vladimirescu, apoi deviat pe Bd. Tudor Vladimirescu – Bd. George Coșbuc – Bd. Regina Maria – Str. Bibescu Vodă – Piața Unirii – Bd. I. C. Brătianu – Bd. Corneliu Coposu – Str. Sf. Vineri, cu întoarcere pe același traseu.

Linia N101 (noaptea de 25/26 octombrie) va circula de la „Valea Oltului” până la intersecția Calea 13 Septembrie / Șos. Panduri / Bd. Tudor Vladimirescu, apoi deviat în ambele sensuri pe Bd. Tudor Vladimirescu – Bd. George Coșbuc – Bd. Regina Maria – „Piața Unirii 2”.