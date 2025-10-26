Ziua Sfințirii Catedralei Naționale. Mii de pelerini, program, reguli de acces

Ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul României, Daniel. La eveniment participă un sobor impresionant de ierarhi ortodocși din țară și străinătate, alături de preoți din întreaga Românie.

La ceremonia din 26 octombrie sunt așteptați mii de pelerini din toate colțurile țării.

Participanții vor avea acces la esplanadă doar pe baza actului de identitate și a ecusonului special, pe care trebuie să-l poarte pe întreaga durată a evenimentului. În cazul pierderii ecusonului, accesul pe platoul din fața Catedralei nu va mai fi permis.

Accesul în interiorul Catedralei este permis exclusiv invitaților oficiali – aproximativ 2.500 de persoane – în timp ce pe esplanadă vor fi prezenți circa 8.000 de pelerini. Ceilalți credincioși vor putea urmări slujba pe ecranele amplasate în exterior.

Potrivit Patriarhiei Române, programul este următorul:

07:30 – 10:00: Sfânta Liturghie, oficiată în interiorul Catedralei de un sobor de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi.

10:15: Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel.

10:30 – 12:30: Slujba de sfințire a picturii Catedralei, oficiată de cei doi Patriarhi, alături de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La final va fi citit Actul de sfințire.

Pelerinii trebuie să stea în zonele repartizate eparhiilor, delimitate prin garduri, iar accesul se va face pe rutele indicate.

În zona esplanadei au fost amenajate toalete ecologice și un punct de prim ajutor. Accesul în interiorul Catedralei nu este permis pelerinilor în timpul slujbei, iar deplasarea în afara zonei repartizate este interzisă.

La finalul Sfintei Liturghii, pelerinii nu se vor împărtăși, însă vor primi anafură, apă și un sandviș. Intrarea pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în ordine: mai întâi invitații oficiali (3.000 de persoane), apoi grupurile organizate din eparhii (9.000 de persoane), în funcție de proximitatea față de treptele Catedralei.