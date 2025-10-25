Vasile Bănescu: Catedrala Națională, spațiul unde întâlnirea cu Dumnezeu dă sens vieții

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, afirmă că sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale pe 26 octombrie nu reprezintă doar încheierea unui vechi proiect al României ca țară europeană, creștină și liberă, ci constituie un eveniment cu impact vizual, social și cultural. „Importanța valorilor simbolice care unesc și repară ceea ce a fost odată fisurat este adesea subestimată. Este un motiv de reflecție asupra a ceea ce contează dincolo de aspectele pragmatice ale vieții cotidiene”, explică Bănescu pe pagina sa de Facebook.

El subliniază că, pe lângă rolul liturgic, Catedrala are și un puternic rol memorial, cinstind eroismul românilor pe verticala „Înălțării Domnului”. De asemenea, Bănescu amintește că spațiul servește ca loc de întâlnire între Biserică și Stat, în beneficiul societății.

„Privind iconografia bizantină în mozaic, chiar și ochii neexperimentați pot percepe ‘Împărăția’ dumnezeiască prezentă în interiorul nostru. Această frumusețe, neizgonită, sădește bunătate, atenție morală și cunoașterea a ceea ce contează cu adevărat. Valorile fundamentale cresc în întâlnirea omului cu Dumnezeu, mai întâi în spațiul sacru, apoi în prelungirea sa către o viață cu sens”, mai spune Bănescu.

Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei consideră că admirația pentru mozaic oferă oamenilor oportunitatea de a se desprinde, chiar temporar, de rutina zilnică și de a se conecta cu valorile spirituale și morale. „Frumusețea vizuală a Catedralei este un dar care poate inspira bunătate și o viață cu sens”, conchide el.