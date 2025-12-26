Patriarhul Daniel, la sărbătoarea Nașterii Domnului: „Să oferim lui Hristos aurul credinței și tămâia rugăciunii”

În ziua de Crăciun, Catedrala Patriarhală din București a devenit centrul spiritual al ortodoxiei românești. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat Sfânta Liturghie, oferind credincioșilor o interpretare profundă asupra motivelor întrupării Fiului lui Dumnezeu și a semnificației darurilor magilor în viața creștină contemporană.

Alături de Patriarhul României au slujit la sărbătoare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Patriarhul Daniel a explicat că unul dintre motivele fundamentale pentru care Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om este acela de a învăța omenirea să fie recunoscătoare. „Hristos vine în lume ca să sfințească lumea și din interiorul ei să îi învețe pe oameni să mulțumească lui Dumnezeu pentru însăși existența universului creat și pentru propria lor existență”, a subliniat Preafericirea Sa.

Această stare de recunoștință permanentă este esența Euharistiei, taina instituită de Mântuitorul pentru a ne reconecta cu Tatăl Ceresc prin mulțumire pentru toate binefacerile, fie ele „cunoscute sau necunoscute”.

O altă temă centrală a predicii a fost antropologia creștină. Părintele Patriarh a clarificat relația ontologică dintre Hristos și om, menționând că Sfinții Părinți interpretează crearea omului „după chipul lui Dumnezeu” ca fiind, de fapt, o creare conformă cu chipul Fiului. Astfel, Hristos a venit în lume pentru a recupera și sfinți ceea ce Îi aparținea de drept, omul fiind creat după modelul Arhetipului care S-a întrupat în Betleem.

Patriarhul a adus clarificări privind contextul biblic al vizitei magilor, menționând că, deși Hristos S-a născut în peșteră, magii L-au găsit ulterior „într-o casă”, pe măsură ce mulțimile venite pentru recensământ se dispersaseră. Semnificația darurilor aduse de magi - aur, tămâie, smirnă - a fost detaliată.

Aurul a fost ales de magi ca un simbol al demnității regale, fiind cel mai prețios metal al antichității și „moneda” prin care se plătea în mod tradițional tributul către marii suverani. Prin acest gest, magii au recunoscut în mod public că Pruncul din Betleem, deși născut într-un context marcat de smerenie și sărăcie, posedă o autoritate supremă care depășește ierarhiile pământești. Astfel, aurul devine o declarație de loialitate față de un nou conducător, identificându-L pe Iisus drept Mesia cel vestit de proroci, destinat să „stăpânească peste casa lui Iacov în veci”.

Din punct de vedere teologic, acest dar subliniază calitatea lui Hristos de „Împărat Veșnic”, a cărui stăpânire nu este limitată de granițe geografice sau de trecerea timpului, spre deosebire de regii muritori. În plan spiritual, aurul reprezintă „dreapta credință” și faptele bune pe care creștinii sunt chemați să le ofere și astăzi drept ofrandă. Este recunoașterea faptului că adevărata bogăție nu este cea materială, ci strălucirea sufletului care Îl acceptă pe Hristos ca stăpân suprem al vieții, al istoriei și al întregului univers creat.

Tămâia a fost oferită Pruncului ca un simbol al divinității Sale, fiind o substanță sacră utilizată exclusiv în ritualurile de adorare a lui Dumnezeu în templele antichității. Prin arderea ei, tămâia produce un fum binemirositor care se înalță spre cer, reprezentând vizual rugăciunile care urcă la Tronul Divin și prezența sfințitoare a harului. Astfel, prin acest dar, magii au mărturisit că Iisus nu este doar un om înțelept sau un rege pământean, ci Însuși Dumnezeu întrupat, singurul căruia I se cuvine adorarea și slava întregii creații.

În al doilea rând, tămâia subliniază calitatea lui Hristos de „Arhiereu Veșnic” sau Mare Preot, cel care face legătura definitivă între Dumnezeu și oameni. În tradiția religioasă, rolul preotului este de a aduce tămâie și rugăciuni în fața altarului în numele poporului, iar Hristos devine Preotul suprem care Se oferă pe Sine ca jertfă pentru mântuirea lumii. Din perspectivă duhovnicească, tămâia magilor reprezintă astăzi invitația pentru creștini de a-I oferi Domnului o „rugăciune statornică și fierbinte”, transformând fiecare clipă a vieții într-o ofrandă spirituală binemirositoare.

Smirna era o substanță rășinoasă extrem de prețioasă în antichitate, folosită împreună cu aloe pentru ungerea trupurilor celor adormiți, având rolul de a onora defunctul și de a încetini procesul de descompunere. Prin acest dar cu nuanțe funerare, magii au profețit în mod simbolic faptul că Hristos, deși este Dumnezeu și Împărat, a luat fire omenească deplină și va trece prin experiența morții. Astfel, smirna devine semnul Jertfei de pe Cruce, arătând că Mântuitorul S-a născut în lume pentru a Se oferi pe Sine ca jertfă de răscumpărare pentru întreaga omenire.

Din punct de vedere teologic, smirna poartă în sine și promisiunea biruinței, amintind de cuvintele prorocului David: „pe Cel cuvios al Tău nu îl vei da stricăciunii”. Deși era destinată pregătirii pentru mormânt, ea prefigurează faptul că trupul lui Hristos nu va cunoaște putrezirea, ci va învia a treia zi. Din perspectivă duhovnicească, smirna pe care creștinii o aduc astăzi Pruncului Iisus reprezintă „viața curată”, dobândită prin răstignirea patimilor egoiste și prin cultivarea unei iubiri smerite. Este darul celor care aleg să își transforme propria viață într-o mărturie a învierii spirituale.

În încheierea cuvântului său, Patriarhul Daniel a lansat un îndemn la o „mistică a darului”, arătând că oricine, indiferent de starea materială, poate fi un „mag” modern prin ofranda sa spirituală.

În loc de aur, să oferim „dreapta credință” și faptele bune născute din iubire milostivă. În loc de tămâie, să aducem „rugăciunea statornică și fierbinte”. Iar în loc de smirnă: Să cultivăm „viața curată”, prin stăpânirea patimilor egoiste și smerenie.

„Biserica este casa tuturor, iar noi oferim lui Dumnezeu ce avem mai frumos – icoane, veșminte, pictură – dar cel mai de preț rămâne darul inimii noastre”, a concluzionat Preafericirea Sa, urând totodată „La mulți ani” tuturor românilor care își serbează onomastica de Crăciun, potrivit Basilica.