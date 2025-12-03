Nicușor Dan reacționează la situația de la Barajul Paltinu și vorbește despre necesitatea corectării vulnerabilităților instituționale

Președintele Nicușor Dan afirmă că situația de la Barajul Paltinu arată consecințele lipsei de anticipare și comunicare între instituții. Șeful statului cere găsirea de soluții, evitarea luptei politice și sancționarea celor vinovați, în timp ce CNSU decide distribuirea de apă potabilă din rezervele statului pentru localitățile afectate.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj public referitor la situația apărută la Barajul Paltinu, incident care a generat o criză majoră de aprovizionare cu apă potabilă în mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița. Șeful statului a afirmat că acest episod evidențiază efectele lipsei de anticipare și ale slabei comunicări între instituțiile statului.

„Situaţia dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de proporţii pentru oamenii din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare corectă şi de comunicare dintre instituţiile statului. Această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor”, transmite preşedintele Nicușor Dan într-o postare publicată pe Facebook.

Președintele a insistat asupra importanței unei documentații tehnice elaborate riguros, care să includă toate scenariile posibile, astfel încât factorii de decizie să dispună de toate informațiile necesare pentru a preveni situații similare.

În mesajul său, Nicușor Dan afirmă că, în prezent, prioritatea trebuie să fie identificarea unor soluții concrete pentru gestionarea crizei. El a pledat pentru evitarea disputelor politice și a mesajelor electorale în acest context.

„În acest moment, atenţia trebuie îndreptată cu prioritate spre găsirea de soluţii. Luptele politice şi declaraţiile cu miză electorală nu ajută la nimic. Controlul demarat pentru a analiza situaţia de la Paltinu va stabili cine a greşit, iar toţi cei vinovaţi trebuie să plătească”, afirmă președintele.

Nicușor Dan subliniază că în cadrul autorităților este necesară o evaluare completă a modului în care s-a ajuns la acest incident. Mesajul transmis evidențiază importanța unor măsuri administrative clare, care să permită responsabilizarea persoanelor implicate.

Președintele afirmă că situația de la Paltinu reprezintă și o consecință a modului de ocupare a funcțiilor de conducere în instituții publice. În mesajul său, el insistă asupra nevoii ca angajările în posturi de management să fie fundamentate exclusiv pe criterii profesionale.

„Este cert că angajările în poziţiile de conducere de la nivelul diferitelor autorităţi ale statului trebuie să se facă doar în baza criteriilor de competenţă”, declară șeful statului.

Acesta afirmă că eficientizarea administrației publice reprezintă un proces de durată, dar consideră că este o direcție obligatorie pentru a asigura funcționarea corectă a statului.

„Chiar dacă va fi un proces de durată, eficientizarea administraţiei publice este obligatorie pentru ca statul să îşi poată îndeplini misiunea de a fi în slujba cetăţenilor”, adaugă președintele României.

În paralel cu declarațiile președintelui, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea crizei de apă din cele două județe afectate. Conform hotărârii adoptate, va fi utilizată apă potabilă din rezervele de stat, care urmează să fie distribuită către localitățile în care aprovizionarea a fost afectată.

Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Măsura vizează 13 localități din Prahova și Dâmbovița.

Decizia CNSU vine în condițiile în care lipsa apei potabile a generat probleme semnificative pentru populație, iar autoritățile evaluază în continuare cauzele exacte care au condus la situația de la Barajul Paltinu.