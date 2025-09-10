Economie Nicușor Dan anunță finalul problemelor economice: Sfârșitul lui 2026, capătul tunelului







Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la AmCham CEO Business Forum 2025, că mesajul său pentru mediul economic este unul de stabilitate, estimând că sfârșitul anului 2026 va marca „capătul tunelului”, potrivit news.ro. Șeful statului a subliniat că România nu are în prezent un plan de țară pentru reforma statului, însă „există voință de reformă”.

„Chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză, chiar dacă anumite lucruri se puteau face poate altfel, mesajul meu este de stabilitate. Și 2026 va fi mai simplu, pentru că vom porni cu un buget care va fi adaptat realităților”, a declarat președintele, referindu-se la situația economică.

El a avertizat că „România, mediul economic, populația, vor fi în oarecare suferință, 2026”. În același timp, și-a exprimat optimismul: „Sfârșit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului și mă bucur că ați menționat OECD. Suntem în grafic, din nou toată lumea este aliniată pe acest obiectiv și sfârșitul lui 2026 este un termen pe care noi toți ni-l asumăm.”

Președintele a recunoscut lipsa unui plan coerent de reformă, dar a subliniat că există disponibilitate pentru schimbare.

„Legat de reforma statului, aveți dreptate, România nu are un plan de țară, în momentul ăsta. Deși există bună intenție în multe zone din administrația publică din România, nu vedem o emergență de reformă, de la nivelele medii și de jos ale administrației, și atunci e foarte important ca în procesul de reflexive, despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat și de asta dialogul cu dumneavoastră este foarte important”, a spus șeful statului.

„Există voință de reformă. Dacă ne uităm însă la cum, mai avem de luptat. Vreau să vă transmit optimismul meu pentru perioada și pentru anii care urmează și toată deschiderea de a lucra împreună”, a adăugat acesta.

Nicușor Dan a menționat și importanța relației cu Washingtonul, pe care a descris-o drept esențială. „El este foarte bine conturat pe zona de securitate și rămâne în sarcina noastră și a dumneavoastră ca să îl consolidăm, să îl îmbunătățim, să-l extindem pe partea economică”, a afirmat președintele.