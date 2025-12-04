Primarul orașului Câmpina îndeamnă supermarketurile să doneze apă potabilă. Patriarhia, sprijin pentru prahovenii afectați de criză

Criza apei din județele Prahova și Dâmbovița continuă, iar numeroși cetățeni se confruntă cu această situație dificilă. Conform anunțurilor făcute în ultimele ore, rețelele de distribuție vor avea din nou apă potabilă peste cinci zile, timp în care locuitorii din aceste județe primesc apă din centrele de colectare. Irina Mihaela Nistor, primarul orașului Câmpina, a lansat un apel către supermarketuri, îndemnându-le să vină în sprijinul oamenilor cu apă potabilă.

În mesajul lansat, edilul local a amintit că marile magazine au fost primite cu brațele deschise în Câmpina, beneficiind de sprijin, infrastructură și clienți loiali.

„Știu că atunci când ați ajuns în Câmpina ați fost primiți cu brațele deschise. V-am oferit sprijin, infrastructură, clienți loiali și, mai ales, o comunitate care v-a trecut pragul zilnic, v-a promovat și v-a sprijinit. Am fost o gazdă bună – recunoaștem cu modestia noastră tradițională. Acum însă, trecem printr-o situație dificilă, una care afectează direct mii de oameni: criza apei. Și, fără să vrem să fim prea… subtili, poate a venit momentul acela rar când și dumneavoastră puteți da o mâna de ajutor comunității care v-a primit cu atâta căldură”, a scris Irina Mihaela Nistor pe Facebook.

Primarul a subliniat că orașul traversează acum o perioadă dificilă, afectată de criza apei, și a făcut apel la magazine să ofere sprijin locuitorilor vulnerabili.

„Nu cerem mult — poate doar un sprijin concret pentru locuitorii orașului: apă pentru cei vulnerabili, suport logistic, orice gest care arată că suntem toți în aceeași barcă (deși, ironic, barca are apă mai mult decât avem noi în robinete). Suntem convinși că marile branduri se văd cel mai bine în momentele mici, iar solidaritatea e mai valoroasă decât orice campanie”, a adăugat aceasta.

Patriarhia Română a donat 17.250 de litri de apă potabilă locuitorilor din Câmpina, Băicoi și Breaza, județul Prahova, afectați de sistarea alimentării cu apă. Donația, realizată la inițiativa Patriarhului Daniel, a fost organizată cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor și al Societății Chivotul Mare SRL, potrivit Basilica.

Aproximativ 107.000 de locuitori din 13 localități prahovene au rămas fără apă după problemele apărute la lacul de acumulare Paltinu, afectând inclusiv școli, unități sanitare și alte instituții publice. În zonele rurale, unele gospodării mai pot folosi fântâni, însă situația este mult mai dificilă în Câmpina, unde majoritatea locuitorilor trăiesc la bloc.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a deblocat apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate, iar în ultimele zile au fost distribuite cisterne cu apă menajeră pentru nevoile curente ale populației.