Nou director interimar la Apele Române. Buzoianu: Corpul de Control verifică fondurile pierdute

Nou director interimar la Apele Române. Buzoianu: Corpul de Control verifică fondurile pierduteMinistrul Mediului, Diana Buzoianu. Sursa foto: Captură video Facebook
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat numirea unui nou director interimar la Administrația Națională Apele Române (ANAR), care are un mandat „clar de reorganizare”. Noul director este Florin Ghiță, care între 2014 și 2023 a ocupat funcția de șef de serviciu la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. „Am anunţat deja că l-am demis pe domnul Sorin Lucaci”, a spus ministrul, într-o conferință de presă.

Sorin Lucaci, demis din funcție

Ministrul Mediului a declarat, sâmbătă, că a decis să schimbe conducerea Apele Române, precizând că l-a demis pe Sorin Lucaci. Ea a explicat că vrea să înceapă o nouă etapă în instituție și să asigure resursele necesare pentru gestionarea sustenabilă a apei în România.

„Vrem să dăm resursele necesare acestei instituţii de care depind inclusiv jaloane în PNRR, de îndeplinit, dar inclusiv vieţile oamenilor care au nevoie de infrastructură implementată împotriva inundaţiilor, au nevoie ca resursele de apă din ţara aceasta să fie gestionate sustenabil”, a mai adăugat aceasta.

Corpul de Control, la Administrația Națională Apele Române

Diana Buzoianu a precizat că nu a cerut explicații de la directorul demis, și că este nevoie de o analiză obiectivă a instituției, motiv pentru care a trimis acolo Corpul de Control.

„Oricine pierde 300 de milioane de euro, mă gândesc că va avea nişte explicaţii în spate. În contextul în care ne confruntăm cu inundaţii în fiecare an, este evident că explicaţii subiective nu pot fi acceptate. Avem nevoie de o analiză obiectivă, de aceea am trimis şi Corpul de Control”, a mai adăugat ministrul.

De asemenea, ea a afirmat că directorul demis are cinci zile la dispoziție să conteste această decizie, adăugând: „ Dacă va face asta, cu siguranţă ne vom duce şi vom argumenta foarte clar de ce am luat această decizie, dar eu nu cred că se va ajunge aici”.

Instituția a pierdut fonduri de peste 300 de milioane de euro

Ministrul Mediului a reamintit că la Apele Române s-au pierdut fonduri de peste 300 de milioane de euro. Ea a afirmat că, de-a lungul timpului, au fost realizate mai multe analize aduse în atenția publică privind fondurile europene neutilizate, bani care ar fi putut fi folosiți pentru construirea de diguri și baraje, infrastructură esențială pentru siguranța oamenilor.

„Am văzut deja că în fiecare an avem inundaţii în urma cărora oamenii îşi pierd vieţile, comunităţi întregi sunt distruse, iar în acest context nu putem accepta faptul că au fost pierdute peste 300 de milioane de euro”, a mai adăugat aceasta.

Florin Ghiță, noul director al Administrației Naționale Apele Române

Diana Buzoianu a anunțat că noul director interimar este Florin Ghiță, care va conduce instituția pe o perioadă tranzitorie, cu un mandat „clar de transparență și reorganizare”.

Ghiță a fost, între 2014 și 2023, șef de serviciu al Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea SGA București-Ilfov, iar din 2023 deține funcția de inginer șef în aceeași administrație.

„Este un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri şi SGA-uri, un om care din 2023 are calitatea de inginer şef al aceleiaşi administraţii din Bucureşti-Ilfov, un om care a lucrat, un om care a scris articole în publicaţii de specialitate”, a mai adăugat minsitrul.

